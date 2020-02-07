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HBL／避群聚感染風險 籲看轉播勿到場

台灣醒報 / 記者簡碧卿╱台北報導

HBL高中籃球聯賽，呼籲民眾盡量收看電視、網路轉播。」教育部體育署署長高俊雄6日表示，室內比賽因為要避免群聚感染風險，能否開放觀眾進場，仍在協調努力當中。高中體育總會會長胡劍峰則表示，比賽現場會加強場館消毒，並要求工作人員戴口罩。

近期受到全球疫情發展影響，國內外體育活動日期陸續傳出異動。國際組組長許秀玲6日表示，目前2、3月賽事有一半如期舉行、一半還在評估及調整，而戶外賽事如自由車環台賽萬金石馬拉松和棲蘭100林道越野超級馬拉松等都照常舉行。

高俊雄表示，2月底所有的戶外賽事，如棒球、足球等都如期舉行，非常歡迎大家到現場共襄盛舉；而室內比賽方面，因為要避免群聚感染風險，因此到目前為止都還是朝向讓選手能夠安心比賽、順利進行為前提。至於觀眾能否進場，他指出，目前仍在協調努力當中。

而HBL高中籃球聯賽男女子組8強賽方面，因為攸關參賽選手升學相關權利，比賽將照常舉行，胡劍峰表示，會加強場館消毒，要求工作人員戴口罩，這次比賽過程中，在和平籃球館和台北體育館的所有賽事都會有電視、網路轉播，呼籲關心國內體育的球迷，盡量多透過轉播收看。

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