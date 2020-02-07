HBL／八強賽 體育署爭取加油團入場

即將在九日開打的高中甲級籃球聯賽男、女子八強賽，教育部體育署與高中體育總會昨天決議將按照原定計畫「閉門開打」，但仍不排除向部爭取讓學校自組加油團，透過團進團出的方式進行防疫管制，且緊接登場的大專籃球聯賽公開男一級八強賽事也將比照辦理。

體育署署長高俊雄指出，由於ＨＢＬ八強賽排名攸關學生球員升學權益，如期開打是勢在必行，不過對於是否要閉門開打，他則表示目前仍按照原訂計畫，不開放「不特定觀眾」進場，參賽球隊也只能有隊職員合計卅人得以入場。

不過對於日前傳出八強賽將閉門開打後，各校加油團與學生家長持不同意見，高俊雄也強調將會與高中體總討論爭取各校自組加油團進場，但球員家長在不在學校加油團之列，他則說：「家長是否列入則會參考過去有沒有陸港澳入境旅遊史，這些都是必須讓學校知道的，因為必須對所有到場的人疫情防治負責任。」

至於三月七、八日在台北小巨蛋舉行的四強決賽是否受到影響，高俊雄則強調如屆時疫情未獲得控制，不排除移至四月舉行，「因為升學報名的最後截止日是在四月廿九日，如果大家都期待到現場觀賽，可以延後到四月，並避開全中運，讓觀眾能夠好好觀賽。」

除了國內賽事外，體育署昨天也宣布截至三月底前在我國舉辦的廿場國際賽事，已有八場確定延期，但廿一與廿四日在和平籃球館舉行的兩場亞洲盃男籃資格賽目前尚未接獲改期通知，中華籃球協會秘書長李一中表示，假使賽事如期登場，門票將於賽前一周開始販售。