HBL／女子5強鼎立 拚日式球風

陳芷英(中)。 本報資料照片 分享 facebook 一○八年女甲級八強「五強」鼎立，包括衛冕軍南山高中、預賽全勝的普門中學和淡水商工，以及學業、球技兼顧的北一女中和永仁高中都很有機會拿到台北小巨蛋的四強門票，其中三隊伍也有志一同赴東洋取經，透過日式快速球風增強戰力。

一○六學年完成二連霸的普門，透過日本教頭大神訓章牽線，近年固定在八強前到山形移地訓練，今年也不例外，移地訓練成高一新兵溫雅云、蕭宇芹和顏彗安成長養分，高三的「雙十女孩」陳芷英能否繼續進化也值得期待。

尋求二連霸的南山，八強前也赴日本鹿兒島移地訓練一周，教頭李陸臻盼透過首度的日本交流增加球員經驗，加上預賽因膝蓋動刀缺陣的高三禁區大將陳昱潔有望回歸，都是南山尋求連四年站上台北小巨蛋的利多。

去年打進四強的「小綠綠」北一，新賽季前也帶隊到沖繩打了九場比賽。教頭駱燕萍認為，沖繩球隊的強度雖不比本島，連續比賽下來對球員經驗提升仍有效果，今年三位高一宋瑞蓁、彭詩婷和蔡佑蓮也是即戰力，為連兩年挑戰四強增添助力。

隊史九冠的傳統勁旅淡商，高一積極栽培的王玥媞已高三，搭配高二前鋒郭虹廷和後衛江函峮，複賽五戰全勝，但和永仁纏戰到最後關頭才以一分險勝，八強再交鋒勢必激戰；永仁前兩年都在奪冠呼聲極大下落馬，今年加入超級新人邱群琋，複賽兩敗卻都是一分輸球，處理球的細膩度成八強前課題。

相隔十三年再闖八強的永平高中及外卡出線的陽明高中和滬江高中，整體戰力和五隊稍有落差。

但陽明一五二公分後衛尹湘雲鬥志、拚勁十足，滬江高三後衛鄭喬愉預賽更有「大三元」演出，也有機會率隊突圍。