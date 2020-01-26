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HBL／男子八強 菜鳥天下

2020-01-26 00:39聯合報 記者曾思儒／台北報導

ＨＢＬ男甲級去年底在高雄產出一○八學年最終八強名單，衛冕軍能仁家商靠複賽最終戰奪勝順利晉級，「三山」南山高中、泰山高中和東山高中也躋身八強，隊史握有六冠的「綠色神盾」松山高中卻在外卡賽落馬，中斷連六年八強紀錄。

「四山」少了一座，南山、泰山和東山仍是四強熱門球隊，其中南山是ＨＢＬ男甲「全勤生」，歷史悠久，除教頭許時清是校友，青年高中教練鄧安誠和許智超，以及高苑工商助教黃昶珽都是南山出品。

南山吳志鍇、宋昕澔拚新人王

隊史擁有七冠的南山，近六年都闖進四強，今年在上學年新人王陳力生穿針引線下，複賽雖敗給泰山和松山，但預賽缺陣的菜鳥中鋒吳志鍇複賽繳出場均十二分、六籃板表現，和後衛宋昕澔都是「新人王」候選人。

相隔一年重返八強的泰山，近年和南韓隊伍建立緊密關係，每年固定交流，復賽前就有兩支南韓球隊造訪泰山，為挑戰四強門票增加經驗值；戰力整齊的東山則有隊長陳緯和「一哥」林信寬領軍，有望二度闖四強。

能仁史魯齊主宰籃下

能仁上學年寫下十七戰全勝封王紀錄，跨季連勝雖在複賽第三戰中斷，但菜鳥中鋒史魯齊複賽最後兩戰找回國中主宰籃下身手，成高三隊長游艾喆、王凱裕挑戰連霸的一大助力。

今年是ＨＢＬ男甲「前鋒年」，包括王凱裕、林信寬和連八年闖八強的南湖大將江均，都是球隊靈魂人物。

上季首闖四強的光復高中，今年外卡賽以三分差力退治平高中，驚險再闖八強，「後喬楚瑜時期」有賴隊長余維豪領軍的後衛群帶領；南湖外卡最終戰壓下松山，連八季闖關八強，後衛林冠融的復活是球隊尋求相隔三年八強門票的重要戰力。

青年陣中只有兩名成員擁有上學年八強經驗，但許浩翔、江啟安複賽都有亮眼表現。

宋昕澔(右)。 本報資料照片
宋昕澔(右)。 本報資料照片
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史魯齊 本報資料照片
史魯齊 本報資料照片
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吳志鍇。 本報資料照片
吳志鍇。 本報資料照片
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