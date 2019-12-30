HBL／林冠融打爆松山 南湖搭晉級末班車

林冠融（左）。 記者曾思儒／攝影 分享 facebook

相隔七年再落入ＨＢＬ男甲級外卡賽，隊史擁有六座金盃的「綠色神盾」松山高中，昨天沒能通過單日兩戰考驗，壓軸戰遭南湖高中以七十七比六十四擊落，中斷連六年的八強紀錄，明年要從資格賽打起，南湖則搭上晉級末班車，連八學年闖關八強。

南湖已經連三年從外卡賽晉級，教頭王顥宇形容昨天勝利是「天時地利人和」，球員進入狀況早，「也要謝謝松山，是支很強的球隊，讓小朋友很專注在場上。」除球隊雙核心江均和隊長汪哲宇，他也特別點名力抗松山兩公尺雙胞胎的黃品豪，以及身高一七三公分的高三後衛林冠融。

林冠融複賽前五戰外線合計四十投僅六中，昨天終於找到手感，第一節就攻下十一分，帶動全隊單節六記三分球攻勢；全場三分球十三投六中、轟下全場最高廿二分的他說：「謝謝隊友和教練一直鼓勵我，給我信心。」

林冠融金華國中畢業時還不到一七○公分，王顥宇透露，原本覺得林冠融個子太小，沒想到關鍵戰跳了出來，「還好當時有收他。」

松山前一次落入外卡賽是一○一學年，當時也是淚灑高雄，今年再以分組第五掉到外卡，昨天首戰雖打下成功高中，但最終戰碰南湖卻一路落後，比賽一結束四名高三球員許浩翔、張志豪、尹麒綸和張思遠都落下男兒淚。

一○三到一○六學年率隊連四年闖冠軍戰、打下三座金盃的松山教頭黃萬隆坦然面對失利，他感謝球員為這季的努力，「我們都在努力和奮鬥，爭取最好的成績，但有時候並不是我們最滿意的，沒有進到前八強，代表我們努力不夠。」另場外卡賽，上學年首闖四強的光復高中挺過治平高中攻勢，以六十五比六十二驚險搭上八強列車。