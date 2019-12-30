親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記如何帶小朋友跑馬拉松? 2019矽品台中港灣馬拉松東吳超馬20年-我與超馬的相遇
健行筆記漂亮又親民的東埔山登山步道來猴山岳賞景觀植物
NBA今日十大好球 (12月29日)今日最佳球員- Luka Doncic (12月29日)

HBL／林冠融打爆松山 南湖搭晉級末班車

2019-12-30 00:33聯合報 記者曾思儒／高雄報導

林冠融（左）。 記者曾思儒／攝影
林冠融（左）。 記者曾思儒／攝影
分享

相隔七年再落入ＨＢＬ男甲級外卡賽，隊史擁有六座金盃的「綠色神盾松山高中，昨天沒能通過單日兩戰考驗，壓軸戰遭南湖高中以七十七比六十四擊落，中斷連六年的八強紀錄，明年要從資格賽打起，南湖則搭上晉級末班車，連八學年闖關八強。

南湖已經連三年從外卡賽晉級，教頭王顥宇形容昨天勝利是「天時地利人和」，球員進入狀況早，「也要謝謝松山，是支很強的球隊，讓小朋友很專注在場上。」除球隊雙核心江均和隊長汪哲宇，他也特別點名力抗松山兩公尺雙胞胎的黃品豪，以及身高一七三公分的高三後衛林冠融。

林冠融複賽前五戰外線合計四十投僅六中，昨天終於找到手感，第一節就攻下十一分，帶動全隊單節六記三分球攻勢；全場三分球十三投六中、轟下全場最高廿二分的他說：「謝謝隊友和教練一直鼓勵我，給我信心。」

林冠融金華國中畢業時還不到一七○公分，王顥宇透露，原本覺得林冠融個子太小，沒想到關鍵戰跳了出來，「還好當時有收他。」

松山前一次落入外卡賽是一○一學年，當時也是淚灑高雄，今年再以分組第五掉到外卡，昨天首戰雖打下成功高中，但最終戰碰南湖卻一路落後，比賽一結束四名高三球員許浩翔、張志豪、尹麒綸和張思遠都落下男兒淚。

一○三到一○六學年率隊連四年闖冠軍戰、打下三座金盃的松山教頭黃萬隆坦然面對失利，他感謝球員為這季的努力，「我們都在努力和奮鬥，爭取最好的成績，但有時候並不是我們最滿意的，沒有進到前八強，代表我們努力不夠。」另場外卡賽，上學年首闖四強的光復高中挺過治平高中攻勢，以六十五比六十二驚險搭上八強列車。

神盾雙胞胎張志豪南湖高中松山高中成功高中治平高中

延伸閱讀

HBL／松山斷晉級8強紀錄 黃萬隆：回到原點

HBL／超會打外卡 南湖晉級有秘密

HBL／南湖攻破松山 綠色神盾相隔7年無緣8...

HBL／不敵松山高中遭淘汰 成功教頭：明年再...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

HBL／鄭喬愉狼回頭 滬江闖8強

2019-12-30 00:33

HBL／松山斷晉級8強紀錄 黃萬隆：回到原點

2019-12-29 23:06

HBL 108學年複賽賽程與最新比分

2019-12-29 21:00

HBL／超會打外卡 南湖晉級有秘密

2019-12-29 22:05

HBL／南湖攻破松山 綠色神盾相隔7年無緣8強

2019-12-29 19:31

HBL／滬江單日兩勝 搭上8強末班車

2019-12-29 18:35

HBL／不敵松山高中遭淘汰 成功教頭：明年再來

2019-12-29 15:09

HBL／強恕落淚出局 教頭無奈嘆可惜

2019-12-29 13:37

HBL／去年預賽全敗 永平隔13年重返8強

2019-12-28 23:29

HBL／衛冕軍能仁驚險晉級 「綠色神盾」跌落外卡

2019-12-28 23:28

HBL／傳統強隊壓力大 黃萬隆：甜蜜的包袱

2019-12-28 22:29

HBL／衛冕軍晉級 游艾喆：可以好好睡了

2019-12-28 22:10

HBL／女甲級第一長人 淡商187菜鳥首繳雙十

2019-12-28 20:23

HBL／許皓翔壓下許浩翔 青年退松山闖8強

2019-12-28 19:47

HBL／相隔13年返8強 永平教頭、隊長都落淚

2019-12-28 17:07

HBL／拚完兩山體力耗盡 光復教頭：懂湘北的感覺

2019-12-28 12:57

HBL／拿老師當經驗值 「小綠綠」殺進8強

2019-12-28 00:35

HBL／許浩翔、王景礽 松山神盾雙槍破南山金身

2019-12-28 00:31

HBL／南湖賞能仁連敗 教頭喊：謝謝高苑

2019-12-27 21:45

HBL／南山自亂陣腳 教頭苦笑：像演葉問

2019-12-27 21:25

HBL／許浩翔、王景礽各轟24分 松山破南山不敗之身

2019-12-27 20:15

HBL／外卡勝率零 泰山搶3勝重返8強

2019-12-27 18:24

HBL／北一閃電俠半場轟20分 小綠綠闖8強

2019-12-27 16:21

HBL／永平收割年 拚相隔13年重返8強

2019-12-27 14:52

HBL／弟弟爆發 東山兄弟檔扮雙箭頭

2019-12-27 13:09

HBL／菜鳥發威！ 永仁邱群琋放話搶新人后

2019-12-27 00:05

HBL／高苑捍衛主場！ 吳忠宏斷能仁22連勝

2019-12-26 23:56

HBL／南山3連勝 死亡之組獨走

2019-12-26 21:39

HBL／高苑中鋒改過自新 斷衛冕軍跨季連勝

2019-12-26 19:58

HBL／破泰山不敗之身 光復死亡之組連過雙山

2019-12-26 18:17

HBL／北一「閃電俠」宋瑞蓁 期待對決尹湘雲

2019-12-26 15:11

HBL／外線回神宰成功 南湖破百開胡

2019-12-26 13:35

HBL／矮個兒也行 陽明尹湘雲152公分抓17籃板

2019-12-26 00:00

HBL／朱家兄弟首度對決 盼8強再碰頭

2019-12-25 23:57

HBL／永仁苦戰收2連勝 單日兩延長激戰

2019-12-25 22:14

HBL／高苑捍衛主場 破東山不敗之身

2019-12-25 21:38

HBL／球隊我的！ 余維豪領光復賞松山2連敗

2019-12-25 20:11

HBL／轉學生證明自己 治平宰南湖開胡

2019-12-25 18:30

HBL／刮到電子看板濺血 南山女將就醫

2019-12-25 16:19
看更多

熱門文章

中職／傳中信挖角 王建民教練季後超搶手

2019-12-29 13:23

NBA／本季2戰勇士寫歷史紀錄 柯爾拿柯瑞類比唐西奇

2019-12-29 15:27

NBA／本季9度奪大三元 唐西奇飆分斬勇士連勝

2019-12-29 13:00

NBA／庫茲瑪闢謠訓練師言論 詹姆斯：完全不在意

2019-12-29 10:47

HBL／不敵松山高中遭淘汰 成功教頭：明年再來

2019-12-29 15:09

HBL／南湖攻破松山 綠色神盾相隔7年無緣8強

2019-12-29 19:31

NBA／腹股溝拉傷不礙事 詹皇助湖人止4連敗

2019-12-29 13:54

NBA／退拓荒者止4連敗 湖人主帥：替補做出貢獻

2019-12-29 15:39

HBL／強恕落淚出局 教頭無奈嘆可惜

2019-12-29 13:37

NBA／勇士隕落巔峰太揪心 總管：手殘腳斷在谷底

2019-12-29 12:30

HBL／超會打外卡 南湖晉級有秘密

2019-12-29 22:05

NBA／哈登聯手衛少飆67分 火箭反彈扯破籃網

2019-12-29 11:50

HBL／松山斷晉級8強紀錄 黃萬隆：回到原點

2019-12-29 23:06

棒球／六搶一先發難選 中職找投手

2019-12-29 11:26

NBA／巴特勒關鍵罰球 熱火延長賽險勝76人

2019-12-29 13:13

NBA／快艇雙星進攻熄火 主場慘遭爵士攻陷

2019-12-29 14:39

MLB／牛棚投手至少投3人 印地安人教頭苦惱

2019-12-29 11:34

NBA／馬刺雙星聯手出擊 主場三分彈轟垮活塞

2019-12-29 13:11

NBA／鵜鶘分享威廉森復健佳音 狀元郎賽前訓練秀灌籃

2019-12-29 13:06

NBA／復仇擊敗綠衫軍 羅瑞：不在乎外界言論

2019-12-29 15:01

NBA／76人延長賽吞敗 安比德自責：都因我而起

2019-12-29 17:08

MLB／道奇釋出查構思 將轉戰日職

2019-12-29 10:04

MLB／柳賢振均薪亞洲第3 田中將大合約大哥大

2019-12-29 17:24

MLB／基特首度給複數年合約 馬林魚外野補進狄克森

2019-12-29 08:27

NBA／羅瑞轟30分暴龍復仇 斷綠衫軍連勝

2019-12-29 10:58

棒球／六搶一野手好找 體能考驗是難題

2019-12-29 11:49

MLB／非裔球員教練人數下滑 前名教：危險趨勢

2019-12-29 09:30

NBA／兩大主力缺陣 公鹿展現深度擊退魔術

2019-12-29 13:50

NBA／媒體稱厄文需再缺賽2至3周 主帥：內容是錯誤的

2019-12-29 10:45

棒球／前樂天教練看林英傑 培養過程不順

2019-12-29 21:47

MLB／王建民68勝亞洲第5 柳賢振想超越要夠強

2019-12-29 17:54

NBA／故意與裁判身體接觸 施羅德遭罰款2.5萬美元

2019-12-29 10:40

CBA／內線傷兵過多 北京首鋼提前輪休林書豪組雙塔

2019-12-29 18:07

MLB／塞佩達斯預言明年40轟 A-Rod也曾停賽後大爆發

2019-12-29 15:45

HBL／滬江單日兩勝 搭上8強末班車

2019-12-29 18:35

NBA／哈勒戴兄弟同場較勁 鵜鶘主場大勝溜馬

2019-12-29 12:40

NBA／約柯奇轟31分「大三元」 金塊狠砸灰熊

2019-12-29 10:21

NBA／公牛輕鬆打 老鷹再吞10連敗戰績墊底

2019-12-29 12:35

MLB／參議員出面 小聯盟球隊生存現轉機？

2019-12-29 10:48

NBA／老鷹一哥楊恩扭傷缺陣 客場連戰復出存疑

2019-12-29 09:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top