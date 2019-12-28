HBL／高苑勝治平4連勝獨走 領銜晉級8強

高級中等學校籃球聯賽（HBL）今天有3隊提前出線晉級8強，A組包括泰山高中與南山高中，B組高苑工商以57比49擊敗治平高中，以4連勝之姿獨走摘下8強門票。

HBL男、女12強賽今天在高雄市巨蛋體育館與高雄市立高雄高級中學體育館進行第4天賽事，「地主」高雄市高苑工商職業學校靠高一菜鳥替補控衛羅羽翔異軍突起，攻下全隊最高的15分，搭配前鋒周郁哲拿下14分，兩人聯手搞定桃園市治平高級中等學校，成為B組唯一確定提前出線球隊。

泰山昨不敵光復高中，錯失率先晉級機會，但對上強恕高級中學，球隊將士用命，全隊12人輪番上陣，全有得分進帳，其中5人得分達雙位數，首節就用一波31比11攻勢下馬威，終場以49分之差大勝強恕，成為A組首支取得8強門票球隊。

泰山教練廖文彬表示，昨天輸光復後，球員皮都繃很緊，知道這場一定要拿下，防守拿出拚勁，進攻找回節奏，「球員今天真的是殺紅了眼，將對手每節得分都壓制在12分以內」。

至於複賽開低走高的台北市立松山高級中學，靠球員許浩翔與王景礽雙雙拿下最高的24分，終場79比74險勝南山，2連敗後拉出2連勝，只要明天再贏，且光復高中輸球，就可免打外卡賽，直接取得8強入場券。

南山雖吞敗，但靠對戰優勢，仍與戰績同為3勝1負的泰山提前晉級8強。（編輯：李明宗）1081226