HBL／高苑捍衛主場！ 吳忠宏斷能仁22連勝

高苑工商打敗去年冠軍，球員欣喜若狂。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

國中才開始接受正規籃球訓練，高苑工商前鋒周郁哲卻接連發生三次骨裂，有兩年時間幾乎在復健中度過，但高三的他把握最後一年ＨＢＬ機會，昨天在男甲級複賽貢獻十四分，搭配中鋒吳忠宏個人新高廿六分，率隊「捍衛主場」，以七十一比六十九中斷衛冕軍能仁家商的跨季廿二連勝，也成複賽Ｂ組首支三連勝隊伍，一腳踏進八強。

周郁哲右腳踝和左膝蓋都曾骨裂，總共三次大傷讓他國三和高一的球場經驗幾乎空白，他回憶說：「一度有不想打的念頭，高一很低潮，那時一直和媽媽吵著要轉學，不打球了，但田姐（田本玉）一直鼓勵我，說會等我回來。」

吳忠宏（右）率隊獲勝。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

田本玉還交付周郁哲隊長任務，昨天周郁哲一次重摔撞到後腦勺、被擔架抬下場，休息後又再度回歸，三分球六投四中還抓下九籃板的他說，場上表現就是回報教練的方式，加上高苑是男甲十二強唯一的南部代表，「只能拚了！」

昨天打滿全場的吳忠宏也以代表作回報教練團，他高二曾因頂撞田本玉，被處罰到「小隊」一個月，昨天高苑和能仁一路拉鋸，第四節末田本玉還因過度換氣老毛病發作無法調度，但吳忠宏在六十七平手時籃下連打進兩球，成球隊打下Ｂ組三連勝的功臣。

「要謝謝教練，給我很多次改過自新的機會。」吳忠宏說，犯錯後的自己學會冷靜，今年又是三年級，關鍵時刻就該挺身而出，「很開心，證明自己給大家看。」

泰山高中昨以五十七比七十敗給光復高中，和能仁同日吞首敗，南山高中以八十四比六十五擊敗青年高中後，成「死亡Ａ組」唯一的三連勝隊伍。