HBL／「會讀書也會打球」成功高中首晉12強

2019-11-25 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／台北報導



HBL高中籃球甲級聯賽，成功高中首闖十二強，球員在場上歡呼。 記者季相儒／攝影 分享 facebook

從一○四學年開始報名ＨＢＬ甲級，成功高中第五年挑戰終於突破，昨天一○八學年預賽最終戰頂住第二節兩位數落後壓力，以七十五比六十五力退東泰高中，搭上十二強複賽末班車，不少球員落下男兒淚，第四節連飆兩記三分彈的高二射手陳彥州爆哭說：「我們證明，會讀書也會打球！」

成功泰半球員來自國中甲級球隊，但學校沒有體育班，作息和普通生完全相同，身高一六八公分的高三後衛何宇揚說，球隊一周只練球四次加上晨操，訓練量和其他甲級隊伍無法相比，但注重效率和科學化，「像我高一開始球隊有請體能教練，這三年我增重了十公斤，身體素質變很好。」他補充說，沒體育班優點是和同學十分親近，全校都很支持籃球隊，連三天預賽都有許多同學自發到場，將台北體育館化身「成功主場」。

來自信義國中的陳彥州，國中畢業本想進入「綠色神盾」松山高中，沒能如願後選擇成功，他雖哭著說每天五點半就要起床晨操、第八節下課開始練球的生活「非常苦」，但也培養出時間控管好習慣，「既然選擇這條路就不能半途而廢，時間不是讀書，就是打球，不會花在玩手機上。」

成功教頭蔡君豪是九十二學年助新化高工打下ＨＢＬ甲級第七名班底，他說自己也非體育班出身，帶隊的原則就是讓學生「多念書」，同時在球場也能拚出成績，「過程是很辛苦，但這是自己選得路，就要自己承擔，選擇了就做到最好。」就算晉級十二強，他也不打算改變球隊作息。

昨天共有三場「驟死戰」，除成功壓軸出線，治平高中以九十三比八十七擊敗三民家商，連兩年前進高雄巨蛋；強恕高中則是以八十比七十二氣走基隆商工。