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HBL／上季爆冷輸光復 松山這次甜蜜復仇

2019-11-24 00:12聯合報 記者林宋以情／台北報導

松山高中擊敗光復高中，松山高中于泓翔（中）攻下9分。 記者季相儒／攝影
松山高中擊敗光復高中，松山高中于泓翔（中）攻下9分。 記者季相儒／攝影
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上季八強賽關鍵戰役爆冷不敵光復高中，ＨＢＬ三連霸夢碎，「綠色神盾」松山高中新學年預賽恰巧與光復同組，昨天狹路相逢，光復第三節一度將比分超前，但于泓凱、尹麒綸末節跳出，許浩翔攻下全隊最佳十五分，終場七十比六十三甜蜜復仇，以分組第二晉級十二強。

松山上季無緣四強，林勵、馬建豪畢業，松山新學年由菜鳥陳恩扛起主控，搭配師出同門的永吉中鋒于泓翔，以及高二的尹麒綸、喬納森、許浩翔，開賽首節取得十一分領先，但光復次節找回外線準心，易籃後更一度取得超前，所幸末節隊長尹麒綸跳出得分穩軍心，于泓凱倒數兩分鐘兩度「三分打」，連下六分，幫助松山守成。

「主控還是太嫩了，團隊默契顯然還不夠，需要再去適應比賽和碰撞。」此役贏得艱辛，教頭黃萬隆盼子弟兵藉著比賽進步，「內線把握度不夠高還是需要時間，但後面中鋒有硬起來，值得肯定。」

此役拿下「雙十」十一分、十二籃板的尹麒綸坦言，前役敗給泰山高中心情沮喪，但教練勉勵他輸球不是一個人的責任，應該全隊來承擔。昨天對光復，每當比分追近，尹麒綸都特別集合場上隊友，喊話一球一球守，「如果這場要打分數，四十分都不到。但賽前大家的想法一致，都是希望把之前輸的要回來，沒有人喜歡輸球。」

HBL

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