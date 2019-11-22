HBL／東山收成、高苑換血成功 目標攻蛋

2019-11-22 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／台北報導



HBL108學年預賽，高苑工商林祖賢（中）面對包夾在中距離跳投出手。 記者余承翰／攝影 分享 facebook 進入戰力收割期的東山高中與換血中的高苑工商，昨天在ＨＢＬ男子組預賽分別擊敗強恕高中與基隆商工，以二連勝率先搶下Ｃ組前兩張晉級十二強複賽門票，而兩隊也強調前進小巨蛋仍是最終目標。

東山在上學年以第六名作收後，今年主力群全部升上高三，展現出更勝以往的穩定度，預賽首戰他們先以五十九分差距大勝基商，昨天又以九十一比四十五大勝強恕，成為首支二連勝晉級複賽的球隊。

高三後衛魏莨哲繼首戰攻下十七分後，昨天再拿下十三分、六籃板幫助球隊晉級，高一時他曾因傷錯過拿到ＨＢＬ球衣並進軍小巨蛋的機會，上學年又在八強賽止步，讓他直言想要全部討回來。

「我希望和弟弟一起牽著爸爸進小巨蛋，用冠軍回報他。」有一半越南血統的魏莨哲，因父母離異，由爸爸一手拉拔他與目前也是東山球員的弟弟魏芃禾長大，他直言未來希望繼續以籃球為業，「如果在台灣沒機會，我知道東南亞職業籃球聯賽有一支越南西貢熱火隊，以後有機會也能列入選項。」

至於上學年前進小巨蛋並拿下第三名的高苑，今年在全面換血的情況下登錄了三名高一球員，包括身高超過一九○公分的雙塔傅發翔與張竣傑，不過預賽前兩戰兩人表現並不如預期，隨隊教師田本玉說：「想要進四強就一定要有高個子，我們就是一步一步來。」