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HBL／賽前攝影情蒐 泰山扳倒松山雙塔

2019-11-22 23:55聯合報 記者劉肇育／台北報導

泰山高中張東庭轉換快攻上籃得分。 記者余承翰／攝影
泰山高中張東庭轉換快攻上籃得分。 記者余承翰／攝影
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「綠色神盾」松山高中昨天在ＨＢＬ男子組預賽第二天遭遇強敵泰山高中，儘管擁有來自中國大陸的高一雙塔于泓凱、于泓翔坐鎮禁區，但松山卻遭到泰山的快速攻守轉換與防守限制，終場以六十四比七十五吞敗，泰山不僅拿下二連勝晉級複賽，還是繼一○三學年度八強後再一次擊破神盾。

松山在上季無緣進軍小巨蛋後，新學年呈現全新面貌，先發排出了三名高一菜鳥，其中身高超過二一○公分的雙塔于泓凱、于泓翔，更成為新賽季最大賣點，而兩人在首場比賽也聯手幫助松山扳倒預賽新兵新屋。

不過昨天遭遇另一支傳統勁旅泰山，松山卻吃足苦頭，不僅雙塔之一的于泓翔早早就陷入犯規麻煩，泰山還靠著快速攻守轉換讓松山的身材優勢無法發揮。

泰山高中教練廖文彬指出，為了備戰與松山之戰，賽前一天還特地派人到場拍攝影片情蒐，試圖找出對手弱點，最後也似乎有所成效，「我們這場比賽抓下比松山更多的進攻籃板，以及有理想的助攻失誤比，是兩大贏球關鍵。」

而泰山也僅讓松山雙塔合計只拿下十九分、九籃板，廖文彬指出鼓勵球員站前防守是一大主因，「面對他們，我告訴球員一定要站前防守，即使被打進也沒關係，做好每一波防守就夠了。」

這也是泰山繼一○三學年度八強賽後，再一次擊敗松山，當時的球員張立杰目前也回到泰山擔任助理教練，張立杰說：「今天學弟似乎還贏得比我們當時更順利，不過當時松山有高二的孫思堯，他的成熟度比起現在松山的高一雙塔又更好，如果再一年，說不定就不一樣了。」

泰山繼103學年度八強賽後再勝松山。 記者余承翰／攝影
泰山繼103學年度八強賽後再勝松山。 記者余承翰／攝影
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神盾攝影

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