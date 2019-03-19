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HBL／苗栗家扶嬌娃 奪冠軍戰MVP

2019-03-19 00:15聯合報 記者范榮達／苗栗報導

今年HBL女生組冠軍賽MVP李吟娸（右）、李盈潔籃球姊妹花，在苗栗小有名氣。 圖...
今年HBL女生組冠軍賽MVP李吟娸（右）、李盈潔籃球姊妹花，在苗栗小有名氣。 圖／李吟娸提供
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HBL（高中籃球聯賽）女生組前天晚上冠軍賽，受家扶中心幫助的苗栗市大倫國中校友李吟娸、李盈潔姊妹檔搶眼，尤其是李吟娸「雙十」的好表現，榮膺冠軍戰最有價值球員（MVP），大倫國中、苗栗家扶中心引以為榮，走告李吟娸是苗栗之光。

備受注目的HBL女生組前晚冠軍賽，蔡英文總統都到場觀戰，165公分高李吟娸得19分、10助功，率領南山高中擊敗強敵台南市永仁國中奪冠，李吟娸形容這是「不可思議」的一戰， 去年她一度陷入低潮，上場的時間很短，她不意外於U18亞青女籃培訓落選。

李吟娸說，她難過了一陣子，因南山高中女籃夥伴楊秀琴的鼓勵，她改變態度，不要想太多，盡量控制進攻節奏，這次HBL女生組4強戰及決賽都能有突破的好表現，得到MVP沒有特別想法，未來往籃壇發展走一步算一步，不過，她要感謝媽媽辛苦，及苗栗家扶中心協助，還有大倫女籃栽培。

「苗栗家扶中心籃球姊妹往前衝！」苗栗家扶中心主任湯鳳琴等人說，13年前李吟娸的媽媽，單親靠著開小麵店要扶養3名年幼子女，家扶中心納入扶助家庭至今，李吟娸、李盈潔姊妹都很爭氣，家扶中心也很關心，專案申請獎助學金，期待姊妹發光發熱，李吟娸能夠拿下HBL女生組冠軍賽MVP，家扶中心也引以為榮。

大倫女籃教練劉文君前晚特別到場觀賽，她表示，李吟娸國中二年級打球的態度不是很好，她雖是球隊主將之一，JHBL女生甲組8強賽，她就沒有派李吟娸上場，後來李吟娸的改變有目共睹，升高中時成為HBL8強隊伍爭奪的強手，高一、高二她的表現綁手綁腳，李吟娸前晚讓她很驕傲。

蔡英文HBL家扶苗栗縣
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