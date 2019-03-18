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HBL／率能仁逆轉奪冠 林彥廷「更辛苦」

2019-03-18 00:09聯合報 記者曾思儒／台北報導

能仁家商林彥廷（右）跳投得分。 記者余承翰／攝影
能仁家商林彥廷（右）跳投得分。 記者余承翰／攝影
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從沒在台北小巨蛋拿過的冠軍、執教沒嘗過的金盃，能仁家商教頭林正明昨天一次滿足兩個願望；他所創隊的能仁家商在一○七學年ＨＢＬ男甲級冠軍戰克服最多九分落後，在林彥廷、高錦瑋「花蓮連線」領軍下逆轉勝，五十七比五十壓倒南山高中，摘下隊史第三冠，且是寫下十七戰「全勝封王」霸業。

能仁家商高錦瑋（右）切入上籃。 記者余承翰／攝影
能仁家商高錦瑋（右）切入上籃。 記者余承翰／攝影
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能仁八十九年創隊，林正明就是教頭，他九十七、九十八學年率隊打進最終戰都不敵「綠色神盾」松山高中，去年再叩關最終戰又是敗給相同對手，今天總算在旅美的兒子林庭謙、姪子林冠均和能仁子弟兵陳盈駿和妻女等見證下，一圓執教冠軍夢。

能仁家商以57比50擊敗南山高中奪冠，賽後球員將教練林正明拋起慶祝。記者余承翰／...
能仁家商以57比50擊敗南山高中奪冠，賽後球員將教練林正明拋起慶祝。記者余承翰／攝影 余承翰
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能仁一○一學年打下隊史首冠，隔年完成連霸，但林正明當時重心在ＳＢＬ裕隆隊，林正明穿上特製冠軍上衣說：「終於！而且今天冠均來了，庭謙也回來了，阿駿也從大陸趕回來，是最好的時機。」陳盈駿是九十七、九十八學年的主戰球員，林正明笑說：「我說看到他真的很緊張，怕再讓他難過。」

能仁寫下17戰「全勝封王」，球員開心慶祝。記者余承翰／攝影 曾思儒
能仁寫下17戰「全勝封王」，球員開心慶祝。記者余承翰／攝影 曾思儒
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四強賽時，能仁被首闖四強的光復高中嚇出一身汗才以兩分險勝，昨天開節又陷入一比十落後，靠林彥廷廿四分、十八籃板和後衛高錦瑋第四節十二分、全場十五分領軍，才逆轉摘冠，也粉碎南山男、女籃包辦雙冠的渴望。

高錦瑋獲得助攻王。記者余承翰／攝影 曾思儒
高錦瑋獲得助攻王。記者余承翰／攝影 曾思儒
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林彥廷和高錦瑋是花蓮同鄉，三年前一起打下ＪＨＢＬ金盃，高中最後一年再率隊登頂，摘下ＭＶＰ的林彥廷笑說大學還要繼續當隊友。高錦瑋則是感性說，教練常說自己是球隊最認真的球員，其實林彥廷也非常認真，都會自主加重量，且場上要得分、要搶籃板，「他其實比我還辛苦。」

小巨蛋HBL南山高中能仁家商
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