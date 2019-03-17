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HBL／林彥廷獲MVP 相約高錦瑋大學再一起拚4年

2019-03-17 22:55中央社 台北17日電

能仁家商林彥廷（右）得到全場最高的24分，獲選最有價值球員。聯合報記者余承翰／攝...
能仁家商林彥廷（右）得到全場最高的24分，獲選最有價值球員。聯合報記者余承翰／攝影
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能仁家商前鋒林彥廷，今天在HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽大殺四方，全場狂轟最高的24分、18籃板，賽後也獲選為冠軍賽MVP，他卻說：「如果頒給高錦瑋，我也OK。」

聯盟助攻王、能仁後衛高錦瑋今天攻下全隊次高的15分，另有6籃板與5助攻，且在第4節球隊得分乾旱時，一人跳出來連拿10分，不但幫助球隊撐過危機，還率隊拉開比分。

而在MVP人選揭曉前，高錦瑋也說：「如果MVP是林彥廷，我也沒問題。」兩人口徑一致，彷彿串通好了一樣。

事實上林彥廷與高錦瑋，從花蓮自強國中開始就是隊友，兩人並肩作戰至今6年，一起拿過JHBL國中籃球聯賽冠軍，如今又攜手登上HBL王座，堪稱是最強的「冠軍組合」，兩人也相約好，大學還要繼續當隊友，一起再拚4年。

雖獲頒冠軍賽MVP，林彥廷仍不忘「麻吉」的好，也推崇高錦瑋在關鍵時刻挺身而出，「他就像球隊的煞車系統，他有這樣的能力。」

賽前林彥廷一直希望，能仁可以打出王者的風範，可是4強與冠軍賽，能仁都和對手一路拉鋸，甚至還有翻船的可能性，對此他強調：「但我們多了一份冷靜。」

林彥廷坦言，賽前教練就有告訴他們，在台北小巨蛋內出賽，氣氛一定會非常高昂，所以要求他們在防守與鞏固籃板時要魯莽，在處理球時要冷靜，他並笑說：「冷靜的部分就給高錦瑋和丁冠皓，我就扮演魯莽的角色。」

HBL能仁家商JHBL
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