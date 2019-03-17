HBL／客串主控打出身價 李吟娸獲MVP

2019-03-17 22:53 中央社 台北17日電



南山高中李吟娸（左）攻進全隊最高的19分，並送出10次助攻。聯合報記者余承翰／攝影 分享 facebook 南山高中高三後衛李吟娸今天在HBL高中籃球聯賽女子組冠軍賽，繳出19分、10助攻的雙十成績單，並在第4節最後18.2秒攻進致勝拋投，讓她獲選為冠軍賽MVP。

當大會宣布李吟娸榮膺女子組冠軍賽MVP時，她臉上堆滿笑容，她說：「有想過這個可能，但還是覺得很不可思議。」

由於南山主控楊秀琴，在賽前一週訓練時不慎弄傷右膝，教練李陸臻找上李吟娸，要她客串擔任當家主控，李吟娸坦言：「當下我很恐懼，但沒有排斥，我把這個任務當成一個考驗。」

談到最後的致勝拋投，李吟娸笑說，那球出手後就覺得會進，不過她只有一半的把握，「主要是彈道很直，能投進那球，只能說幸運之神站在我這邊」。回憶進球當下，她說：「當下就知道，我們要拿冠軍了。」

李吟娸強調，個人榮耀MVP和冠軍金盃相比，冠軍當然更重要，「一方面是有冠軍、才有MVP，另一方面來說，要拿冠軍不是靠一個人，是靠團隊才能贏球。」

拿了冠軍，又有MVP加持，李吟娸還是有個小煩惱，就是體重控制問題，她自認屬於呼吸就會胖的易胖體質，166公分的她，生涯顛峰曾有67公斤的水準，雖然她一直努力減肥，希望增加在場上的靈活性，至今仍有62公斤，距離教練要求的60公斤，還差一點點。

李吟娸透露，上大學後，她仍會努力減重，目標是希望可以降到59公斤，她笑說：「因為這樣才有吃東西的空間，否則隨便又會超標了。」