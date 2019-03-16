HBL／高錦瑋關鍵3分球 能仁今拚封王

2019-03-16 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／台北報導



能仁家商驚險擊敗光復高中晉級冠軍賽，高錦瑋（左）與林彥廷賽後相擁慶祝。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

高中籃球甲級聯賽昨天在台北小巨蛋舉行四強總決賽，男子組冠軍熱門能仁家商在與黑馬光復高中之戰一路拉鋸，最終靠著高錦瑋在下半場命中兩顆關鍵三分球，以五十五比五十三取得冠軍賽門票，將與南山高中爭奪冠軍。

南山高中以72比59擊敗高苑工商晉級冠軍賽。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

能仁昨天因為進攻熄火陷入苦戰，雖然上下半場林彥廷與丁冠皓分別有暴扣籃框的演出，但能仁全場僅投進四顆三分球，不過其中兩顆是由高錦瑋在下半場光復兩度追近比分時命中，反觀光復雖然整場緊咬比分不放，卻錯過最後一擊追平機會。

高苑工商教練田本玉。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

在幫助能仁挺進冠軍賽後，贏球功臣高錦瑋卻一度淚灑球場，他表示，自己雖然投進了兩顆關鍵三分球，但也因為失誤讓光復擁有最後一擊機會；「如果因為這一球導致球隊最後輸球，我一定會相當自責，因為今年大家都看好我們，真的很怕我們沒能挺進冠軍賽，不過最後壓力也都釋放了。」

高苑工商啦啦隊在場邊賣力加油。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

光復無緣進決賽，拚戰精神仍獲得教練陳定杰肯定，「我真的非常驕傲，因為能仁是非常好的球隊，但孩子把他們的得分控制在賽前預設的六十分以下，真的盡全力了。」

南山高中啦啦隊在場邊賣力加油。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

至於南山與高苑工商之戰，南山靠著末節一波十七比四的攻勢，以七十二比五十九告捷，南山男、女籃將在今天一同爭奪冠軍。

南山教頭許時清表示，如果南山男女籃能一同奪冠，將會有很大意義。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

南山高中教練許時清表示，如果男、女籃最終能一起奪得冠軍，對於學校來說將會有不同意義，「如果可以（拿雙冠）當然希望，因為今年除了是南山男籃的五十周年外，郭輝老師也在今年離開我們，拿下雙冠對我們會有很大意義。」