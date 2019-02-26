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HBL／松山贏南山卻被淘汰 賽後球員哭成一片

2019-02-26 01:25中央社 台北25日電

雖然贏了球，松山高中球員臉上卻盡是淚痕，他們在HBL高中籃球聯賽8強賽最後一戰，以72比67擊敗勁敵南山高中，高三主控林勵說：「這是第1次贏球這麼難過」。

107學年度HBL高中籃球聯賽，衛冕軍松山高中，本季將挑戰隊史及賽史男子組第2度3連霸，卻在8強賽最後一場比賽開打前，確定淘汰無緣4強，教頭黃萬隆坦言，與南山的最後一場對決，「球員是含淚去打這場比賽」。

賽後林勵紅著眼眶，他表示賽前知道球隊4強出局，又看著滿場球迷，他不禁悲從中來，「想到這是最後一次，就有點感傷」。

明知道贏球也無法晉級，黃萬隆強調，賽前他只告訴球員，松山的精神就是Do our best，因此最後一戰，他要球員「為了尊嚴、傳統而戰」，賽後他也難得感性，「很感謝球員的努力」。

今天攻下18分的馬建豪，賽後也哭成淚人兒，他坦言會落淚，是因為自責，「如果我前幾場有放開打，就不會有這種結果（被淘汰）」，他也直言，就算沒能晉級4強，看到球迷仍舊支持他們，也讓他很感動。

爭搶4強門票失利，黃萬隆承認，「我非常嘔，甚至睡不著覺，但還是要去面對」，他坦言，知道今年球隊有機會進4強，甚至還有機會再次挑戰3連霸，但比賽很現實，只要有一個環節沒做好，就不可能拿到冠軍。

黃萬隆也說，未來他們還是會堅持用松山的精神，去打松山的籃球，他說：「3月（賽季結束）就是我們人生的結束和開始，所以我們明年再見了」。

松山高中HBL南山高中
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