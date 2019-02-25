HBL／能仁大勝光復 衛冕軍松山確定遭淘汰

2019-02-25 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



能仁家商以71比53擊敗光復高中，八強賽全勝晉級。記者余承翰／攝影 分享 facebook

107學年度最新賽況及新聞報導

107學年要尋求HBL男甲級史上第2度3連霸的「綠色神盾」松山高中，衛冕夢卻提前破碎，由於前一戰能仁家商以71：53擊敗光復高中，直接送高苑工商和南山高中晉級，松山高中壓軸戰還沒開打就已確定無緣4強。

松山3連勝後依序敗給高苑、能仁和光復，加上高苑今天以78：59擊敗南湖高中拿到第4勝，松山唯一晉級希望就是原本4勝2敗的光復擊敗能仁，自己還要擊敗南山，才能和同為4勝3敗的高苑、南山比較得失分後出線。

去年冠軍戰敗給松山的能仁提前終結衛冕軍希望，身為107學年男甲唯一不敗之師，能仁首節先取得22：18領先，第二節雖一度被光復28：27超前，丁冠皓、王翊帆和莊凱杰外線齊發，一波11：0攻勢再要回領先，以38：35優勢進入下半場。

第三節能仁「飛人」林彥廷單節飆進3記外線，王翊帆也追加2記三分彈，莊瑋杰投進第三節壓哨球後能仁領先已擴大到60：46，最終就以18分差延續全勝。