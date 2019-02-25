HBL／光復晉四強 松山瀕淘汰

2019-02-25 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／台北報導



光復力退松山，全隊開心慶祝。記者余承翰／攝影 分享 facebook

一○七學年成光復高中籃球隊的驚奇一年，隊史首闖八強還不是終點，昨天再以五十四比四十六力退衛冕軍「綠色神盾」松山高中，打下關鍵第四勝，確定成為能仁家商後的男甲級再一支四強隊伍，下月十六日、十七日的決賽將登上夢想的台北小巨蛋舞台。

光復上季十六強止步，但球隊淘汰後就開始為新學年備戰，教頭陳定杰感動說，今年的驚奇是全隊超過一年的努力成果，「一步一腳印，永不放棄，這就是光復籃球隊的精神。」不只寫隊史紀錄，光復也成第一支打進ＨＢＬ四強的新竹球隊，陳定杰盼好成績能提振風城的籃球風氣，「希望桃竹苗的孩子，都能有夢想的寄託。」

松山高中林勵命中率不佳，露出無奈表情。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

光復前一戰才遭南山「準絕殺」，前鋒張子奕透露，全隊賽後幾乎都落淚，「但教練一直給我們信心，鼓勵我們贏下這場。」手長腳長的他一度被懷疑有「馬凡氏症」，檢查後排除疑慮，昨天下半場兩度在落後時投進逆轉三分球，是教練心中的本戰「ＭＶＰ」。

光復高中喬楚瑜（左）繳出十二分、十籃板、五火鍋成績。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

松山九十七到九十九學年寫下ＨＢＬ男甲級史無前例三連霸，今年有機會再度挑戰霸業，但八強賽開高走低，三連勝後苦吞三連敗，晉級拉警報，今天最終日賽程不但要靠南湖高中擊敗高苑工商，還要壓軸戰擊敗南山高中，才可能搭上四強末班車。

女甲級四強已見三席，衛冕軍普門高中、永仁高中和南山高中都提前晉級，最後一席今天將由北一女中和苗栗高商正面對決。