親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
富邦盃少棒
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
運動筆記賽事心得／美女醫生3年進步35分鐘 高雄馬女子分組第三賽事心得／海外初馬京都馬拉松達陣 40歲生日禮物
健行筆記台灣小百岳#031-鵝公髻山鐵杉與雲海的驚奇之旅 海拔不高卻很有個性的「北大武山」
NBA24秒快問快答- D'Angelo Russell今日十大好球 (2月24日)

HBL／光復晉四強 松山瀕淘汰

2019-02-25 00:14聯合報 記者曾思儒／台北報導

光復力退松山，全隊開心慶祝。記者余承翰／攝影
光復力退松山，全隊開心慶祝。記者余承翰／攝影
分享

一○七學年成光復高中籃球隊的驚奇一年，隊史首闖八強還不是終點，昨天再以五十四比四十六力退衛冕軍「綠色神盾」松山高中，打下關鍵第四勝，確定成為能仁家商後的男甲級再一支四強隊伍，下月十六日、十七日的決賽將登上夢想的台北小巨蛋舞台。

光復上季十六強止步，但球隊淘汰後就開始為新學年備戰，教頭陳定杰感動說，今年的驚奇是全隊超過一年的努力成果，「一步一腳印，永不放棄，這就是光復籃球隊的精神。」不只寫隊史紀錄，光復也成第一支打進ＨＢＬ四強的新竹球隊，陳定杰盼好成績能提振風城的籃球風氣，「希望桃竹苗的孩子，都能有夢想的寄託。」

松山高中林勵命中率不佳，露出無奈表情。 記者余承翰／攝影
松山高中林勵命中率不佳，露出無奈表情。 記者余承翰／攝影
分享

光復前一戰才遭南山「準絕殺」，前鋒張子奕透露，全隊賽後幾乎都落淚，「但教練一直給我們信心，鼓勵我們贏下這場。」手長腳長的他一度被懷疑有「馬凡氏症」，檢查後排除疑慮，昨天下半場兩度在落後時投進逆轉三分球，是教練心中的本戰「ＭＶＰ」。

光復高中喬楚瑜（左）繳出十二分、十籃板、五火鍋成績。 記者余承翰／攝影
光復高中喬楚瑜（左）繳出十二分、十籃板、五火鍋成績。 記者余承翰／攝影
分享

松山九十七到九十九學年寫下ＨＢＬ男甲級史無前例三連霸，今年有機會再度挑戰霸業，但八強賽開高走低，三連勝後苦吞三連敗，晉級拉警報，今天最終日賽程不但要靠南湖高中擊敗高苑工商，還要壓軸戰擊敗南山高中，才可能搭上四強末班車。

女甲級四強已見三席，衛冕軍普門高中、永仁高中和南山高中都提前晉級，最後一席今天將由北一女中和苗栗高商正面對決。

HBL松山高中能仁家商南山高中高苑工商
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

HBL／高錦瑋飆生涯新高 能仁延長賽退南山保不敗

2019-02-24 22:35

107學年HBL 8強賽程與最新戰況

2019-02-19 19:00

HBL／隊史首勝松山 光復闖4強再寫新猷

2019-02-24 20:22

HBL／青年悲情壽星 第2勝當生日禮

2019-02-24 18:37

HBL／普門忍痛妹 陳郁婷肩傷照拚

2019-02-24 16:11

HBL／丁冠皓準絕殺 能仁確定攻蛋

2019-02-23 23:42

HBL／林勵關鍵罰球失手 丁冠皓致命三分助能仁晉級

2019-02-23 21:29

HBL／邱詠富連續2顆三分致勝 南山3分差氣走光復

2019-02-23 19:50

圖／HBL周易暹末節挺身 南湖69：65勝東山

2019-02-23 17:37

HBL／曾萱儀特大三分鎖勝 永仁提前晉級4強

2019-02-23 16:34

HBL／苗商「鐵三角」缺一 廖怡婷反激起鬥志

2019-02-23 14:35

HBL／喬楚瑜致勝鉤射 光復瞄準四強

2019-02-22 00:08

HBL／簡賀宇新高36分領軍 高苑5年首勝松山

2019-02-21 21:55

HBL／最後暫停不喊戰術 東山教頭：讓球員成長

2019-02-21 20:41

HBL／35分寫生涯新高 能仁林彥廷：內容更重要

2019-02-21 18:16

HBL／腳踝大扭 淡商中鋒：連腳跟都看不到

2019-02-21 17:01

HBL／戰神許敬恩腸胃炎 南湖逆轉差一步

2019-02-21 14:55

HBL／高苑、南山之戰 「南山人」學弟吃癟

2019-02-21 00:19

HBL／著迷「小綠綠」 理科黃旻瑀拚球也拚功課

2019-02-21 00:19

HBL／高錦瑋跳出來 能仁克服10分落後逆轉東山

2019-02-20 21:35

HBL／臭臉掰掰 南山抗壓性up

2019-02-20 20:07

HBL／許浩翔飆新高 松山破百收3連勝

2019-02-20 17:52

HBL／小綠綠外線猛攻 永仁教頭：上了一課

2019-02-20 16:56

HBL／雙塔成傷兵 滬江3連敗仍不放棄巨蛋夢

2019-02-20 14:58

HBL／左膝兩度動刀 陳靳豫萱含淚飆雙十

2019-02-19 23:46

HBL／三分「翊帆」風順 能仁外線射爆高苑

2019-02-19 23:44

HBL／差點斷能仁連勝 高苑一哥落淚

2019-02-19 22:44

圖／HBL八強賽 能仁險勝高苑

2019-02-19 20:58

HBL／馬建豪歸隊 松山24分大勝青年

2019-02-19 19:40

圖／HBL八強賽 松山大勝青年

2019-02-19 19:14

HBL／連兩場戰到抽筋 邱詠富雙10助南山開胡

2019-02-19 18:13

圖／HBL男甲八強賽 南山輕取東山

2019-02-19 17:28

HBL／郭輝催生南山校隊 輸贏外更重視球員態度

2019-02-19 17:25

HBL／20分大逆轉 南山續保女甲不敗之身

2019-02-19 16:42

圖／HBL女甲八強賽 南山力克滬江

2019-02-19 16:24

HBL／光復成流感疫區 驚險退南湖開胡

2019-02-19 15:02

圖／HBL男甲八強賽 光復擊敗南湖

2019-02-19 14:27

HBL／洪萱珈扛住壓力 普門勝北一

2019-02-19 00:30

HBL／挑戰再次3連霸 松山教頭平常心

2019-02-18 23:44
看更多

熱門文章

日職／王柏融連8戰安打 陽岱鋼同場較勁也敲安

2019-02-24 14:24

NBA／回憶初次與卡特互動 林書豪分享趣事

2019-02-24 16:40

NBA／少哈登照克勇士 火箭奪本季對戰3連勝

2019-02-24 12:32

HBL／隊史首勝松山 光復闖4強再寫新猷

2019-02-24 20:22

NBA／詹皇生涯助攻史上第10 湖人慘敗鵜鶘

2019-02-24 10:56

NBA／賠上生涯不值得 佐蒙德：威廉森別再為杜克打球

2019-02-24 12:36

中職／魏應充將會吳志揚 評估味全龍基地設彰化

2019-02-24 17:58

MLB／林子偉熱身賽先發游擊 雙安助紅襪剋洋基

2019-02-24 07:56

NBA／太陽17連敗創隊史紀錄 艾頓：贏球真的難

2019-02-24 10:55

NBA／破繭而出繳明星身手 羅素歸功暑假請益詹皇

2019-02-24 17:30

NBA／本季對戰3度擊敗勇士 火箭上下平常心以待

2019-02-24 16:55

NBA／女球迷歡度92歲生日 諾維茨基現身獻驚喜

2019-02-24 11:53

NBA／戴維斯對湖人缺陣 教頭：不過是場比賽

2019-02-24 10:16

杜拜女網／謝淑薇收生涯21冠 搭檔讚她很給力

2019-02-24 09:39

NBA／哈登頸椎扭傷休兵 批裁判挨罰77萬

2019-02-24 08:55

NBA／爵士主場勝獨行俠 諾維茨基本季得分新高

2019-02-24 17:38

MLB／小熊熱身賽首戰先發2局 曾仁和挨2分砲

2019-02-24 07:03

棒球／林家正敲滿貫砲 NCAA雙重賽貢獻7打點

2019-02-24 14:06

NBA／不擔心球隊狀況起伏 厄文：因為有我在

2019-02-24 16:38

MLB／哈波天價合約近了 25日可望簽約費城人

2019-02-24 18:52

HBL／高錦瑋飆生涯新高 能仁延長賽退南山保不敗

2019-02-24 22:35

NBA／前次造訪大勝56分 綠衫軍重返芝加哥意外落難

2019-02-24 13:26

NBA／衛少連3戰破40分無用 國王客場險勝雷霆

2019-02-24 13:13

NBA／別嫌他胖！這名公鹿球迷一跳就驚倒全場

2019-02-24 18:50

NBA／羅素狂飆40分 末節隻手逆轉黃蜂

2019-02-24 11:54

圖／HBL松山命中率不到三成 46比54不敵光復高中

2019-02-24 19:57

MLB／沒簽下馬恰多 洋基總管：不可能一網打盡

2019-02-24 07:34

NBA／公鹿團隊火力驚人 主場退灰狼奪4連勝

2019-02-24 13:48

NBA／準狀元威廉森爆鞋事件 專家：NIKE應簽長約

2019-02-24 18:54

HBL／普門忍痛妹 陳郁婷肩傷照拚

2019-02-24 16:11

HBL／青年悲情壽星 第2勝當生日禮

2019-02-24 18:37

MLB／胡智為25日先發對響尾蛇 轉隊後首場亮相

2019-02-24 13:49

MLB／連2天練打T座 美媒看好大谷翔平4月復出

2019-02-24 06:21

NBA／溜馬客場擊倒巫師 近9戰奪下8勝

2019-02-24 18:00

NBA／拓荒者7人得分雙位數 客場輕取76人

2019-02-24 10:22

棒球／送3球員赴日讀高校 魏應充邀未來加入味全龍

2019-02-24 19:37

中職／蔣智賢2分砲 悍將隊掃16安退KT巫師

2019-02-24 19:02

NBA／今日戰績表 哈登缺陣保羅率火箭宰勇士

2019-02-24 13:33

賽事心得／美女醫生3年進步35分鐘 高雄馬女子分組第三

2019-02-24 16:36

MLB／克蕭身體沒問題 投手教練盼突破心病

2019-02-24 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top