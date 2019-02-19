HBL／三分「翊帆」風順 能仁外線射爆高苑

2019-02-19 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／台北報導



ＨＢＬ八強賽首戰就飆進八記三分球，能仁家商高三射手王翊帆昨天碰高苑工商再展現神射功夫，全場外線十投六中飆進廿二分，其中三記更在決勝節出現 ，包括終場前卅一秒的關鍵一擊，讓高苑教頭田本玉喊：「王翊帆，真的是鬼耶，投到我都傻了。」

能仁是一○七學年男甲唯一不敗球隊，昨天受男甲八強僅存的南部代表高苑嚴峻挑戰，第三節一度落後四分、第四節也曾被追平，靠著Ｕ十八亞青國手丁冠皓、高錦瑋發揮，加上王翊帆單節三記外線轟進十一分，才驚險以八十二比七十五壓下高苑，迎接賽季十連勝。

王翊帆三分球十投中六。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

「中場時，是有想到連勝可能會中斷。」王翊帆承認，整場都打得辛苦，一度想到壞結果，不過第四節緊要關頭反而很平常心，「我全部放空，沒想那麼多，全力以赴。」

丁冠皓昨天也贊助廿二分，第四節還演出ＨＢＬ生涯首度的灌籃美技，另有九助攻，他倒是沒想過連勝告終，「之前對高苑都贏，就沒想太多，還是穩穩地打。」

雖和衛冕軍「綠色神盾」松山高中同樣拿到八強第二勝，能仁教頭林正明臉上卻沒開心表情，他點出球隊籃板和板凳問題，「這場籃板輸了廿個，一開始就沒打很順，調度就保守了一點，替補沒進入狀況是我們很大隱憂，我和球員說，松山替補主力都銜接很好，這是可以借鏡的地方。」

松山昨天迎接高砲塔馬建豪回歸，全隊十二人上場有十一人有得分紀錄，以九十六比七十二輕取青年高中，朝四強再進一步。