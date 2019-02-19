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HBL／郭輝催生南山校隊 輸贏外更重視球員態度

2019-02-19 17:25中央社 台北19日電

郭輝教練。 報系資料照
郭輝教練。 報系資料照
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創辦南山高中籃球隊的教練郭輝15日過世，享耆壽90歲，曾孕育多位台灣優秀球員和教練，而除了球場上輸贏外，他更重視球員禮貌、態度。

郭輝一手催生南山高中籃球隊，男籃隊在1970年成立，隊史曾7度奪得HBL男子組冠軍，是男子組史上最多冠的球隊，女籃隊曾在88學年度問鼎冠軍，也讓南山高中成為HBL史上首所在男女子組都奪冠的學校。

郭輝過去曾以培育多位超級籃球聯賽（SBL）教練、球員以及各級教練自豪，除了李雲翔、顏行書外，青年高中總教練許智超與教練鄧安誠也都是南山出身。

不過，最令外界推崇的是郭輝那份對比賽的態度，目前擔任南山高中男籃隊總教練許時清表示，除了球場上輸贏外，郭教練更重視球員禮貌、做人處事態度。

許時清自民國99年接掌南山高中男籃兵符至今，他回憶起郭輝曾告訴他，「籃球就是一場遊戲，最重要的是讓小朋友在遊戲過程中學到超越勝負態度，輸贏之外，還有禮貌、基本態度、心理素質與永不放棄的精神。」

南山高中今年再度闖進8強賽，昨天首戰全隊默哀一分鐘，今年率領青年高中重返8強的許智超賽前也紅了眼眶。

郭輝在過世前仍心繫球隊動態，希望南山高中今年打進決賽、前進小巨蛋，並一舉抱回冠軍，若南山高中能順利奪冠，相信將是獻給郭輝最好的禮物。

南山高中青年高中許智超
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