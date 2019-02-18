HBL／普門連文鈴飆16分 添本錢爭新人后

2019-02-18 18:05 中央社 台北18日電



HBL高中籃球聯賽八強賽，普門高中連文鈴（前）利用快攻上籃得分。記者余承翰／攝影 分享 facebook 普門高中一年級射手連文鈴今天攻下全場次高的16分，打出能見度，也更有爭搶新人后的籌碼。她承認，加入普門有一半原因是教練廖哲億長得「有一點帥」，但普門能給她寬闊的發展空間，才是最大優勢。

107學年度HBL高中籃球聯賽8強賽今天在台北和平籃球館點燃戰火，女子組衛冕軍普門高中靠著高二中鋒陳芷英摘下17分、12籃板，菜鳥連文鈴也拿下生涯新高的16分，聯手以78比58擊敗北一女中，開出紅盤。

連文鈴國中時就讀桃園大成國中，畢業後南下加入普門，她搞笑地說：「教練長得是有一點帥，是我加入普門一半的原因。」

不過她透露，當時爸爸開車載著她去新學校，她看到學校附近很荒涼，加上又是隻身離家，她在車上頻頻掉眼淚，「當時我很想直接回家」。剛入校的日子，她每天打電話回家，和爸媽聊天解鄉愁，也常偷哭，「大概一個月後才慢慢適應」。

廖哲億坦言，去年高三主力畢業後，球隊需要外圍射手，而連文鈴正是球隊最需要的角色，因此他給子弟兵無限開火權，也鼓勵她去爭取新人后，「如果她的心理能更穩定，會更有能力去角逐這個個人獎項」。

連文鈴今天攻下全場次高的16分，也是她本季單場個人得分新高，不但打出能見度，也更有爭搶新人后的籌碼。

她承認，自己的確有意爭取新人后，不過眼前最重要的是先做好場上本分，幫助球隊晉級4強，「因為晉級4強才具備爭取新人后的資格」。