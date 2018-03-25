HBL／球員轉戰國際賽 綠色神盾海內外練兵

2018-03-25 13:32 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 曾思儒 ／台北報導



松山高中楊承翰（左）、林正（中）、莊家誠（右）在比賽中溝通跑位。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

摘下隊史第5座HBL男甲級金盃後，松山高中沒有片刻放鬆，全隊兵分二路，舞台從國內延伸到海外，要將「綠色神盾」招牌推向國際。

HBL冠軍戰一結束，奪下MVP的林勵和馬建豪就全心投入U16亞青中華隊集訓，準備4月2日在大陸佛山開戰的U16亞青男籃賽；沒參加集訓的隊友也行程滿檔，教頭黃萬隆已於22日領軍前往日本，參加現正進行的沖繩盃，接續還有高中體總舉辦的國際邀請賽，是球員另一個累積實戰的國際賽事。

林正將「畢業」 教頭盼傳承經驗

黃萬隆指出，幾個國際賽都是球員很好的磨練經驗，尤其像高三中鋒林正，雖要從HBL舞台「畢業」，但年紀還能參加今年暑假的U18亞青男籃賽，國邀賽等於是提前的小預習，「這等於是他第一個國際盃賽，我希望他能帶起學弟，扮演像是隊長的角色，傳承經驗。」

松山以HBL決賽班底出征國際邀請賽，只會更動傷兵和補上出征U16亞青賽的球員空缺；至於進行到27日的沖繩盃是由HBL八強賽排名第一的隊伍代表參賽，松山即將畢業的高三免戰，由一、二年級為主體出征。

黃萬隆提到，有幾名球員是U16亞青賽「遺珠」，像是「小白」章富溢、許浩翔和尹麒綸，都是進入培訓名單卻沒成為最終的12人正選，「我勉勵他們，沒被選上，代表不夠好，希望這對他們是個刺激，也是激勵，要往遠方看，努力成為不會被沒選上的球員。」他盼幾名子弟兵能在沖繩盃好好發揮，把這項賽事當作U16亞青賽，展現實力。

扛隊長重責 「小白」準備好了

從莊家誠手上接下隊長的「小白」章富溢，對於U16落選已經釋懷，他說：「沒選上代表自己還不夠好，還要多練習和進步，最後去證明，這才是最重要的。」他樂觀說，留在松山，收穫未必比打U16亞青賽少，期待迎接新賽季前持續進化，率隊迎接新挑戰。

黃萬隆也透露，球隊目前暫定8月會前往日本移地訓練，其他行程則要看8月5日開戰的U18亞青男籃賽相關培訓計畫，屆時再安排。