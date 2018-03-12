親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
HBL30經典回顧
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

HBL／松山二連霸 林勵「讓奇蹟發生」

2018-03-12 00:39聯合報 記者曾思儒／台北報導

松山高中以70比60擊敗能仁家商，順利封王完成二連霸。 記者余承翰／攝影
松山高中以70比60擊敗能仁家商，順利封王完成二連霸。 記者余承翰／攝影
分享

台北小巨蛋上萬球迷見證下，ＨＢＬ衛冕軍「綠色神盾」松山高中昨天在男子組冠軍戰以七○比六○力退能仁家商，完成隊史第二度連霸，冠軍數累積到六座，球員在槍響同時全部衝進球場擁抱慶祝，高三兩公尺中鋒林正更是哭到不能自己。

松山高中擊敗能仁家商封王，賽後林正（中）激動落淚。 記者余承翰／攝影
松山高中擊敗能仁家商封王，賽後林正（中）激動落淚。 記者余承翰／攝影
分享

「瞬間想到高中這三年，被教練從早『定』到晚。」林正原本收起的眼淚，一提到教練黃萬隆，立刻又蓄滿眼眶，高中最終戰攻下九分、十九籃板的他說：「沒有想過連霸，今年一直有人受傷，但我們愈挫愈勇，關關難過關關過，證明給他們看。」

帶隊超過廿年的黃萬隆以「不可思議」形容這座連霸金盃，「很開心，球員不斷努力，沒受傷兵影響，林正長大了，莊家誠也有隊長的樣子，最後這一場，我們做到了『堅強』。」

松山高中完成二連霸，教練黃萬隆興奮地高舉雙手。 記者余承翰／攝影
松山高中完成二連霸，教練黃萬隆興奮地高舉雙手。 記者余承翰／攝影
分享

他強調，高二後衛林勵還有很長的路要進步，但冠軍戰節奏掌控、進攻都有表現，「這場是完美。」

去年摘下新人王的林勵，昨天攻下廿二分、四助攻和五抄截，賽後笑容一直掛在臉上，奪下冠軍戰ＭＶＰ後很開心說：「沒想過會贏，但一直相信會有奇蹟。」他表示，球隊經驗不如能仁，但拿出最好拚勁、遵從教練指示，做對的事情，是以團隊的進攻和防守擊敗強敵。

林勵幫助松山完成連霸，奪下冠軍戰ＭＶＰ。 記者余承翰／攝影
林勵幫助松山完成連霸，奪下冠軍戰ＭＶＰ。 記者余承翰／攝影
分享

松山連續四年打進冠軍戰，收穫三座金盃，黃萬隆直說並非預期，「沒想到，每個球季都是新的人生，下個球季又是新的開始，我們就是做好自己角色，讓自己更好。」

男子組季軍戰，南山以七十七比七十三擊敗東山高中，教練許時清最後四秒特別把高三傷兵吳沛嘉換上場，讓五名高三一同從ＨＢＬ畢業。

分享

松山高中能仁家商HBL

相關新聞

HBL／普門衛冕成功 靠「女柯瑞」羅培儀

2018-03-12 00:45

HBL／林勵拿MVP 明年要拚3連霸

2018-03-11 23:00

HBL／能仁奪冠失利 高三：大學拚回來

2018-03-11 22:50

HBL／高國豪畢業 讓松山教頭黃萬隆再進化

2018-03-11 22:39

HBL／個人獎林勵、羅培儀奪MVP 普門大贏家

2018-03-11 22:30

HBL／去年獲新人王 林勵今年升級奪MVP

2018-03-11 22:29

HBL／羅培甄、羅培儀姊妹都拿MVP 賽史頭一遭

2018-03-11 21:54

HBL／松山退能仁連霸 綠色神盾奪隊史第6冠

2018-03-11 21:12

106學年HBL 甲組松山稱王普門封后

2018-03-11 21:08

HBL／普門首度衛冕 廖哲億：完成不可能任務

2018-03-11 19:33

圖輯／HBL普門擊敗南山封后

2018-03-11 18:46

HBL／羅培儀狂飆37分 普門退南山連霸

2018-03-11 18:20

HBL／關鍵一擊爭議爆氣 許時清：盼建立制度

2018-03-11 17:42

HBL／打完最終戰 邱子軒想赴美

2018-03-11 17:21

HBL／雙山對決 南山壓東山獲季軍

2018-03-11 15:56

HBL／永仁季軍戰雖敗 但新賽季開始了

2018-03-11 15:24

HBL／滬江擊敗永仁收季軍 將勝利歸功普門

2018-03-11 15:16

HBL／蘇嘉嫻29分領軍 滬江連3年收季軍

2018-03-11 13:56

HBL／女子組決賽 普門南霸天硬碰南山

2018-03-11 00:14

HBL／封王戰！綠色神盾強碰能仁家商

2018-03-11 00:10

HBL／陳又瑋關鍵上籃不進 能仁睽違三年晉級冠軍賽

2018-03-10 20:11

HBL／普門三衛助隊晉冠軍賽 教練卻說好難帶

2018-03-10 19:23

圖輯／HBL陳孟欣助普門退滬江闖冠軍戰

2018-03-10 18:25

HBL／陳孟欣拉尾盤退滬江 普門將與南山爭女冠

2018-03-10 18:06

HBL／東山淚灑球場 教練嘆缺少主將帶隊

2018-03-10 17:18

圖輯／HBL女子組普門vs.滬江搶冠軍戰門票

2018-03-10 17:18

HBL／擋住「東山高國豪」黃萬隆激勵球員逆轉

2018-03-10 16:52

圖輯／HBL東山取得雙位數領先最終遭松山逆轉

2018-03-10 16:26

HBL／松山演14分逆轉秀 連四年打冠軍戰

2018-03-10 16:02

HBL／永仁四強落敗 時超傑：沒冠軍都是失敗

2018-03-10 15:23

HBL／女南山晉冠軍戰 陳雅彤最開心零食解禁

2018-03-10 14:48

圖輯／HBL女南山67：64逆轉永仁闖冠軍戰

2018-03-10 14:09

HBL／15分大逆轉 南山退永仁進女甲冠軍戰

2018-03-10 13:55

HBL／最終決賽引爆小巨蛋 愛奇藝台灣站熱血直播

2018-03-10 12:36

綠色神盾衛冕路最大敵人 南山會比能仁好打？

2018-03-09 10:54

HBL／男甲三山鼎立 能仁靠鐵三角突圍

2018-03-08 21:08

HBL／女甲4強戰況激烈 普門衛冕難度高

2018-03-08 19:24

HBL／決賽爭輸贏也拚人氣 普門高規格應戰

2018-03-08 17:19

HBL／小巨蛋大變身 3D投影地板再進化

2018-03-08 17:10
看更多

熱門文章

NBA／公鹿遞上10日短約 詹寧斯回歸NBA

2018-03-11 16:04

HBL／松山退能仁連霸 綠色神盾奪隊史第6冠

2018-03-11 21:12

HBL／羅培儀狂飆37分 普門退南山連霸

2018-03-11 18:20

NBA／勇士又陷傷兵麻煩 輪替戰力吃緊

2018-03-11 17:30

HBL／雙山對決 南山壓東山獲季軍

2018-03-11 15:56

NBA／諾維茨基不輕易退休 有望出征第21個賽季

2018-03-11 16:05

NBA／差點被擊中臉部 韋德向對方動手指了

2018-03-11 11:37

NBA／衛少大三元領軍 雷霆主場力壓馬刺

2018-03-11 14:39

HBL／能仁奪冠失利 高三：大學拚回來

2018-03-11 22:50

NBA／雷納德有望回歸 傳最快下周五復出

2018-03-11 13:50

NBA／不在意外界質疑 羅斯：身體感覺很棒

2018-03-11 09:08

HBL／林勵拿MVP 明年要拚3連霸

2018-03-11 23:00

NBA／厄文發揮功效 塞爾蒂克建立良好信任

2018-03-11 10:15

HBL／永仁季軍戰雖敗 但新賽季開始了

2018-03-11 15:24

MLB／史丹頓洋基首轟 賈吉：我需要耳塞

2018-03-11 10:17

NBA／哈沃德本季首度30-10 太陽三分創新高

2018-03-11 14:51

MLB／相信大谷 教頭：內部數據顯示結果該更好

2018-03-11 07:57

HBL／關鍵一擊爭議爆氣 許時清：盼建立制度

2018-03-11 17:42

MLB／馬林魚公布開幕戰先發 烏雷納首挑大樑

2018-03-11 11:17

HBL／蘇嘉嫻29分領軍 滬江連3年收季軍

2018-03-11 13:56

NBA／威廉斯第四節搶攻 快艇重返西區8強

2018-03-11 14:51

日職／陽岱鋼雙安打擊率破4成 李杜軒代打首安

2018-03-11 15:56

MLB／多等一周和雙城簽約 林恩少賺800萬美元

2018-03-11 08:44

HBL／高國豪畢業 讓松山教頭黃萬隆再進化

2018-03-11 22:39

HBL／羅培甄、羅培儀姊妹都拿MVP 賽史頭一遭

2018-03-11 21:54

中職／結束美國春訓行 中信兄弟返台收穫豐

2018-03-11 10:11

HBL／滬江擊敗永仁收季軍 將勝利歸功普門

2018-03-11 15:16

HBL／打完最終戰 邱子軒想赴美

2018-03-11 17:21

圖輯／HBL普門擊敗南山封后

2018-03-11 18:46

HBL／個人獎林勵、羅培儀奪MVP 普門大贏家

2018-03-11 22:30

NBA／小加索客場輪休 灰熊吞下17連敗

2018-03-11 14:40

HBL／去年獲新人王 林勵今年升級奪MVP

2018-03-11 22:29

日職／宋家豪19球製造6上6下 熱身賽防禦率仍是0

2018-03-11 15:17

NBA／背靠背作客疲憊 巫師比爾得14分吞敗

2018-03-11 11:02

安麗盃／力退陳禾耘成功衛冕 陳思明：賽前沒想過

2018-03-11 22:43

籃球／謝典霖當選新任理事長 率籃協向上努力

2018-03-11 19:20

SBL／布拉雙30史上第1人 達欣輕取台銀收3連勝

2018-03-11 19:51

日職／清宮幸太郎單場連吞4K 官辦熱身賽15支0

2018-03-11 17:04

空手道／文姿云教練蘇尚志掌協會 促空手道界團結

2018-03-11 17:07

影／2018世界盃室內拔河賽 景美師大隊3金入袋

2018-03-11 11:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top