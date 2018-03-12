HBL／松山二連霸 林勵「讓奇蹟發生」

2018-03-12 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／台北報導



松山高中以70比60擊敗能仁家商，順利封王完成二連霸。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

台北小巨蛋上萬球迷見證下，ＨＢＬ衛冕軍「綠色神盾」松山高中昨天在男子組冠軍戰以七○比六○力退能仁家商，完成隊史第二度連霸，冠軍數累積到六座，球員在槍響同時全部衝進球場擁抱慶祝，高三兩公尺中鋒林正更是哭到不能自己。

松山高中擊敗能仁家商封王，賽後林正（中）激動落淚。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

「瞬間想到高中這三年，被教練從早『定』到晚。」林正原本收起的眼淚，一提到教練黃萬隆，立刻又蓄滿眼眶，高中最終戰攻下九分、十九籃板的他說：「沒有想過連霸，今年一直有人受傷，但我們愈挫愈勇，關關難過關關過，證明給他們看。」

帶隊超過廿年的黃萬隆以「不可思議」形容這座連霸金盃，「很開心，球員不斷努力，沒受傷兵影響，林正長大了，莊家誠也有隊長的樣子，最後這一場，我們做到了『堅強』。」

松山高中完成二連霸，教練黃萬隆興奮地高舉雙手。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

他強調，高二後衛林勵還有很長的路要進步，但冠軍戰節奏掌控、進攻都有表現，「這場是完美。」

去年摘下新人王的林勵，昨天攻下廿二分、四助攻和五抄截，賽後笑容一直掛在臉上，奪下冠軍戰ＭＶＰ後很開心說：「沒想過會贏，但一直相信會有奇蹟。」他表示，球隊經驗不如能仁，但拿出最好拚勁、遵從教練指示，做對的事情，是以團隊的進攻和防守擊敗強敵。

林勵幫助松山完成連霸，奪下冠軍戰ＭＶＰ。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

松山連續四年打進冠軍戰，收穫三座金盃，黃萬隆直說並非預期，「沒想到，每個球季都是新的人生，下個球季又是新的開始，我們就是做好自己角色，讓自己更好。」

男子組季軍戰，南山以七十七比七十三擊敗東山高中，教練許時清最後四秒特別把高三傷兵吳沛嘉換上場，讓五名高三一同從ＨＢＬ畢業。