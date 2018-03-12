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HBL／松山門神奪冠後爆哭 流得不是開心的淚

2018-03-12 01:09中央社 台北11日電

松山高中擊敗能仁家商封王，賽後松山林正（中）激動落淚。 聯合報記者余承翰／攝影
松山高中擊敗能仁家商封王，賽後松山林正（中）激動落淚。 聯合報記者余承翰／攝影
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松山高中身高204公分的禁區門神林正，今在106學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍賽，在球隊擊敗能仁家商完成2連霸當場崩潰痛哭，他說：「過去這段日子實在太苦了。」

林正今身陷犯規麻煩，全場僅出賽不到30分鐘的他，攻下9分、19籃板，另外還敲出2次阻攻，他稱職捍衛了松山禁區防線，也是松山能以70比60力挫能仁奪冠的幕後功臣，賽後他臉上掛著眼淚和鼻涕，哭到泣不成聲，原以為是勝利的喜悅，沒想到他說出口的答案讓所有人傻眼。

「比賽結束剎那，我回想起3年來的生活，真的很辛酸，我幾乎從早被罵到晚。」話剛說完，他再次悲從中來，又哭到無法說話，一旁的隊友莊家誠沒好氣地嗆他說：「你很弱ㄟ，像個小朋友一樣，又不是只有你被罵，我們也一樣。」林正則回嘴：「我是覺得解脫了，開心才哭。」

對於林正的反應，松山教頭黃萬隆則笑說，唯有歷經要求和磨練，才能淬鍊出價值，「林正是個璞玉，他沒打過籃球，他偷懶、協調性差、又白目，你不盯他盯誰。」比賽開始前，黃萬隆還嚇唬林正：「如果你比賽偷懶，我就罰你在小巨蛋跑給大家看，讓你丟臉。」

不過黃萬隆也強調，林正最可貴的地方，是在於他始終沒有放棄，「雖然過去3年，是林正最痛苦的回憶，也是驅動他的動力，我希望他學著長大，懂得繼續向前看。」

莊家誠松山高中能仁家商

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