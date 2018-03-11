HBL／打完最終戰 邱子軒想赴美

2018-03-11 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



東山邱子軒（左）挑籃，南山陳冠中封阻不及。 記者余承翰／攝影 分享 facebook 隊史第一度晉級4強，東山高中今天雖以73：77不敵南山高中，隊史最佳戰績停在第4名，但最美的一戰已經打過，「一哥」邱子軒和教頭「螞蟻」廖覎鋕都有新的目標要追求。

「高三時，我就有想出國的想法，那時有去Nike Asia Camp，就有想去看外面的世界。」畢業戰繳出18分、12籃板的邱子軒第一選項就是美國，承認自己英文不是太好的他笑說：「現在打完了，會認真讀書。」

他也提到，雖告別HBL，但仍會想隨隊練球，繼續給學弟強度，希望今年的4強只是開始，明年的東山就能挑戰更好成績。

他透露，昨天4強賽遭松山高中逆轉，賽後有偷偷掉淚，「本來不想哭，但一進到休息室，看到大家都在哭，突然就很想哭。」儘管是連輸兩戰，但他認為今年仍留下很好回憶，「沒什麼遺憾，結束就是結束，很謝謝教練、隊友、家人和球迷們，我們也盡力了。」

廖覎鋕101學年曾率南湖高中闖4強，但小巨蛋也是「初體驗」，儘管兩場比賽各只輸3分和4分讓他大喊可惜，但他也強調，東山今年的成績非一蹴可幾，「很多媒體說我們是奇蹟，其實我們的成功不是奇蹟，是累積。」

他坦言，昨天若能維持領先、打進冠軍戰，又會更不一樣，但結局雖不是太完美，至少大家都去嘗試。

他笑說，今天球隊上半場打完以29：44落後，中場時還有開罵，「我訓斥球員，要他們罰站，我要他們想一想，最後了，為什麼不放手一搏、拚出來？後來才有打出東山的精神，對得起球迷，我們到最後一刻都沒放棄。」

東山今年要送走8名高三球員，但他不擔心戰力銜接，包括劉承彥、洪家憶和菜鳥前鋒林信寬，今年都見識到大場面，「我們會馬上調整，繼續挑戰4強。」