HBL／林釵絹破繭 南山秘密武器

2018-02-05 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／台北報導



南山女將林釵絹對普門之戰為球隊貢獻廿三分。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

南山高中女籃隊昨天在ＨＢＬ八強賽對決衛冕軍普門高中，半場結束雖落後廿分，不過展現韌性，終場前四分鐘追平比數，儘管仍以六十五比六十九落敗，不過前鋒林釵絹表現亮眼，教練李陸臻直誇她將是球隊在四強賽的秘密武器。

李陸臻接手球隊近一個月，在八強賽過關斬將，提前取得四強門票，昨天輸球雖確定在四強中排名墊底，但李陸臻對林釵絹的表現頗為滿意，認為她在陳雅彤不舒服的情況下承擔更多責任。

南山上半場只攻下廿一分，林釵絹就包辦十三分，李陸臻說：「林釵絹越來越進步，我過去告訴她要慢慢承擔責任，不一定要先發才能幫助球隊。」

林釵絹在八強賽面對普門、永仁這兩支奪冠熱門球隊，都是陣中表現最突出的球員，慢慢展現出成熟的一面，她說：「我是球隊中最不冷靜的人了，所以在落後的情況下，一定要更冷靜幫助球隊。」

林釵絹表示，這場比賽雖然沒有晉級壓力，不過教練要求全隊打出屬於自己的價值。

昨天所有八強賽賽程結束後也決定男、女子組四強球隊的排名，男子組由松山高中拿下分組第一，接著是南山、能仁、東山，女子組依序是永仁、滬江、普門、南山；三月十日的四強賽，將由分組第一出戰分組第四的球隊，排名第二、第三的球隊交手，勝隊進入隔天的冠軍戰、敗隊進行季軍戰。