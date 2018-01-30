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HBL／冠軍戰戲碼預演 松山破南山不敗之身

2018-01-30 22:07聯合報 記者曾思儒╱即時報導

松山中斷南山本季連勝路，啦啦隊嗨翻。 記者余承翰／攝影
松山中斷南山本季連勝路，啦啦隊嗨翻。 記者余承翰／攝影
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HBL八強賽第3天由松山高中和南山高中上演壓軸好戲「雙山大戰」，連兩年的冠軍戰戲碼106學年首度上演，吸引超過3千名球迷擠滿台北體育館，松山先發後衛林勵開賽不到3分鐘就領到3犯，但攻守兩端中鋒林正和楊承翰發揮出色，助衛冕軍以82：72技壓南山，也破了南山106學年不敗之身。

林正上半場就抓下5記進攻籃板在內的14籃板，外帶6分，全場則斬獲10分和23籃板，但他坦言南山主戰中鋒吳沛嘉因骨折無法上陣，「好像少了些什麼。」且今天被南山針對，他就從苦工做起，「就給隊友投，他們那麼準，之前2場只進5顆，今天就超越了。」

松山前兩戰合計外線51投僅中5，今天三分球則是18投中7，包辦3記的楊承翰說：「這場就是把平常練得東西打出來，很開心這場有發揮。」他上半場只拿6分，下半場摘下15分，美中不足是嘗試灌籃卻失手，讓他不好意思說：「球太滑了！」

南山亞青國手陳又瑋上半場表現亮眼，除2記三分球在內的10分，還送出3助攻和4火鍋，李允傑外線破網更一度助南山超前比數，但楊承翰馬上回敬三分彈，加上讀秒階段范家誠切入、林勵快攻，拉出一波9：0攻勢，助衛冕軍帶著38：30領先進入下半場。

松山易籃後的第一波進攻，楊承翰切入打進，衛冕軍領先達到兩位數，南山主控陳又瑋又在6分56秒吞下第4犯，但隊長張鎮衙最後1分多鐘先飆進三分球，回頭再賞火鍋，重新回到場上的陳又瑋再快攻取分，南山追到46：49；頭部濺血的松山隊長莊家誠，包紮後上場把握2罰，助隊帶著5分領先進入第四節。

第四節，松山連飆兩記三分球，楊承翰8分11秒的籃下進球更助隊將差距擴大到59：48，南山雖靠張鎮衙、李允傑接連外線破網將差距縮小到個位數，但陳又瑋2分19秒領到畢業證書，南山想再追分始終差一口氣，106學年的不敗之身今天告終。

松山教頭黃萬隆強調，獲勝關鍵仍是防守，加上林正半年來穩定性提高，是球隊一大助力；他也提到，楊承翰過去兩年都沒報到名，「他不是只有一場比賽，該要學習如何做好判斷，成為更好球員，這是他高中最後一年，但（球員生涯）現在才是開始，要記住這感覺，大學繼續發展。」

松山今天6人得發達兩位數，許浩翔貢獻3記三分球在內的13分，馬建豪、林勵和莊家誠也各有10分；南山以隊長張鎮衙21分、7籃板、4抄截、4阻攻表現最亮眼，犯滿的陳又瑋也有18分外帶5阻攻。

松山隊長莊家誠頭部受傷，包紮後上場貢獻10分。 記者余承翰／攝影
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楊承翰飆進全隊最高21分。 記者余承翰／攝影
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松山中鋒林正再繳出「雙10」成績。 記者余承翰／攝影
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