HBL／田本玉過度換氣再發作 高苑輸東山吞連敗

2018-01-29 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



HBL男甲級8強唯一的南部代表高苑工商，今天強碰中台灣強權東山高中，女教頭田本玉第四節中段不滿裁判吹判自家球員犯規，情緒激動下過度換氣老毛病再發作，球員雖在教頭身體不適追平8分落後，甚至超前，但東山「一哥」邱子軒讀秒階段罰進關鍵2球，仍助東山以66：63驚險收下2連勝。

田本玉上月高雄複賽也曾因球員表現不佳氣到過度換氣，今天癥結點卻出在裁判，她無奈說：「可惜啊，這場球。」

高苑第四節中段落後近10分，先靠兩記外線追上差距，林奇翰4分45秒更快攻放進追平球；後段雙方一路拉鋸，最後20.6秒，東山劉承彥站上罰球線，他第一罰破網，第2罰彈框出界，落後3分高苑剩17.8秒布署最後一擊，林奇翰跑出空檔但落空，12.77秒高苑再犯規，東山許哲其2罰雖都落空，但邱子軒搶下關鍵進攻籃板又製造高苑犯規，11.26秒他穩穩罰進2罰，奠定勝基。

昨天狂飆35分的邱子軒，今天又砍下全場最高的25分，最後2罰尤其關鍵，他笑說：「知道哲其罰球不好，所以有準備搶進攻籃板。」換他站上罰球線，他說不會緊張，只是出手時卻「軟」了一下，幸好彈道夠準，球還是彈入框。

東山教頭「螞蟻」廖覎鋕認為今天的拉鋸對球員是很好的經驗，「這都是學習，複賽我們打得跌跌撞撞也好，打完調整，這階段球員也有把加強的東西展現出來。」

田本玉賽後和林奇翰開玩笑，「那球投進，你就英雄了。」錯失追平外線的林奇翰惋惜說，出手感覺很不 錯，本來以為會進球，不料卻太大力。