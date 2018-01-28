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HBL／邱子軒35分領軍 東山壓下泰山

2018-01-28 20:47聯合報 記者曾思儒╱即時報導

不讓松山高中、南山高中和泰山高中專美於前，HBL男甲級第4座「山」東山高中，今天在頭號大將邱子軒飆出HBL新高35分領軍下，硬是以76：67力退4強大熱門泰山高中，為今天開戰的8強賽踏出漂亮起步。

兩軍上半場打得拉鋸，泰山首節雖以23：17領先，半場卻遭東山38：38追平，第三節在邱子軒飆進壓哨外線，更取得56：48領先。

第四節邱子軒持續飆分，他5分25秒完成「3分打」助隊取得61：51領先，泰山雖有李威廷三分球破網、中鋒譚傑龍籃下得手打出一波5：0攻勢，但東山接續又回敬8：1強攻，最多領先到13分，澆熄泰山反撲氣焰。

泰山教頭廖文彬坦言，球隊下半場遇到亂流，尤其被邱子軒打亂陣腳，「這場輸球很傷，但輸了就過去了，還是要拚後面至少拿5勝晉級4強，也是告訴球員，今天就忘記，明天繼續拚。」

HBL8強賽採單循環賽制，最終取戰績最佳前4名晉級3月10日、11日在台北小巨蛋舉行的4強決賽。

東山上學年首闖8強，只差1勝就能締造4強新頁，今年要拚「東山再起」，教頭「螞蟻」廖覎鋕的嚴格度更上層樓，繳出生涯新高的邱子軒透露：「教練比以前更凶，我們沒達到百分之兩百的認真就會被罰跑，而且是連坐法，一人犯全隊跑。」

「螞蟻」則讚，子弟兵今天打出他執教來的「最成熟一戰」，但8強賽才正開始，「贏這場球，還不代表什麼。」

泰山2公尺混血中鋒譚傑龍上半場演出爆扣美技，全場繳出20分、22籃板的「雙20」成績，無奈沒能助球隊收下勝利。

東山高中前鋒邱子軒（右）轟進生涯最新高35分。記者余承翰／攝影
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泰山高中陳俊男（白衣）從東山高中雙人包夾下突圍。記者余承翰／攝影
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東山高中力壓泰山高中，全隊開心慶祝。記者余承翰／攝影
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東山高中力壓泰山高中，場邊啦啦隊嗨翻天。記者余承翰／攝影
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泰山高中中鋒譚傑龍（右）繳出「雙20」數據，無奈球隊吞敗。記者余承翰／攝影
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HBL譚傑龍泰山高中

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