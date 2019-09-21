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921調查報導／篩後不理…下棟軟腳樓會倒在哪

2019-09-21 00:24聯合報 本報記者／調查報導

一、二樓軟腳的建築，抵擋不了地震剪力，就會跪地。圖為南投上毅世家大樓。 圖／聯合...
一、二樓軟腳的建築，抵擋不了地震剪力，就會跪地。圖為南投上毅世家大樓。 圖／聯合報系資料照片
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九二一大地震讓一、二樓結構軟弱不耐震的「軟腳蝦建築」現形，一路到美濃、花蓮兩次大地震，軟腳蝦建築都是致人死傷最慘重的殺人「凶器」，但廿年過去，它們持續匿蹤，成了震災的不定時炸彈。

「再遇上大地震，磚牆被任意拆除、挑空設計的大樓，災情會比老舊房屋更嚴重。」新北市土木建築學會理事長蔡榮根指出，九二一大地震很多沿街店鋪式住宅倒塌，二○一六年美濃地震的台南維冠金龍大樓，以及二○一八年花蓮地震的雲翠大樓，都是一、二樓軟弱層的軟腳蝦建築，抵擋不了強烈震度的地震剪力，就會「軟腳」跪地，一、二樓瞬間消失，造成重大傷亡。

下一棟軟腳蝦建築會在哪裡倒下，誰也說不準，但近廿年來政府沒想過要找出這些未爆彈，直到美濃地震時維冠大樓賠上一一五條人命後，內政部營建署才在「安家固園」計畫啟動快篩機制，由中央補助地方建管單位主動調閱民國八十八年十二月卅一日之前取得建照的大樓建築圖，篩選有軟弱層的耐震高風險建物。統計六樓以上建物有三萬六千多棟，預計明年全數篩檢完畢。

營建署官員指出，快篩後的建物約七成五都需要進一步做耐震初步評估，結果則由地方政府通知建物所有權人，即使政府全額補助初評費用，但實際走到耐震初評、詳評甚至做耐震補強者，卻是少之又少。

軟腳蝦建築快篩機制立意雖好，但因住戶「篩後不理」，導致成效不彰，高文婷說，照理說，這些評估有耐震疑慮的建物，必須強制補強或重建，但目前沒有法源依據可約束，必須等躺在立法院的「建築法修正案」完成立法才行。此外，耐震評估、補強或重建牽涉住戶意願，常因住戶擔心影響房價而讓管委會卻步。

看更多報導：天亮之後 921地震20周年

921大地震地震美濃維冠雲翠大樓內政部

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