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921調查報導／耐震補強 公部門牛步

2019-09-19 23:57聯合報 本報記者／調查報導

廿年來重要公共建築的耐震補強慢如牛步，身為最高行政機關行政院的補強率竟然掛零。 ...
廿年來重要公共建築的耐震補強慢如牛步，身為最高行政機關行政院的補強率竟然掛零。 記者邱德祥／攝影
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九二一大地震一晃眼廿年，但在幾次大地震中負傷的公共建築卻尚未復元。本報調查發現，廿年來重要公共建築的耐震補強進度慢如牛步，尤其最高行政機關行政院的補強率竟然掛零，帶頭做了壞榜樣。地方政府則是屏東縣吊車尾，一○四棟建築只補強六棟，補強率連一成都不到。

政院承諾 四年後完成補強

為確保下次震災時，公共建築能發揮應有的功能，內政部二○○○年起就要求中央各部會和地方政府自行提報需要評估耐震能力的公有建築，特別是八十六年五月一日前依舊版耐震法規領取建照者，總數逾三萬棟。

「災後供避難、醫療等功能的公共建築，幾乎都納進來了。」營建署建管組長高文婷說，這些重要公共建築必須符合「大震不倒」原則，才不致先成了受災戶。

但本報掌握內政部統計顯示，列管的老舊公共建築三萬零四十一棟，需補強九九四六棟，花了廿年，總補強率僅百分之七十八點八；中央部會二二三六棟需補強建築，有三六五棟未補強，補強率百分之八十三點七，特別是行政院，包含中央大樓在內的七棟大樓需補強，但至今文風不動。

內政部表示，行政院顧及補強施工時，人員要更換辦公地點相當麻煩，才拖到現在仍無下文；行政院承諾二○二三年完成補強。

中央進度掛零的有行政院、國發會，其餘攸關災後安置、醫療等救援功能的內政部與衛福部，補強率各約為六成六及八成七，內政部監督此案卻未達標，自失立場。

統計顯示，衛福部未補強的建築，多集中在台中、南投、台南等部立醫院和屏東、花蓮玉里等地區醫院，甚至包含護理之家等長照機構，萬一再受大地震影響醫療功能，後果堪慮。

補強率慘 地方政府頻喊窮

地方政府的補強率更慘不忍睹，扣除校園建築後，整體公共建築補強率不到一半，僅百分之四十八點四。內政部官員表示，各機關首長不重視或財政困難，都是進度拖延主因，行政院雖以前瞻建設經費補助地方，但依財政分級，要求地方自籌一到三成不等的配合款。

補強吊車尾的屏東縣府表示，待補強多數是鄉鎮公所建物，因自籌款不足、使用率不高或須搬遷而影響意願，縣府會督促加快進度。苗栗、雲林、南投等縣市敬陪末座，也歸咎「都是錢的問題」，消防分隊、派出所雖有救災功能，但各鄉鎮財政困難，申請補助後，多因自籌款不足撤案。

（記者鄭朝陽、蔡佩蓉、林秀姿、翁禎霞、江良誠、陳雅玲、王燕華、劉星君、林宛諭、喻文玟、賴郁薇）

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