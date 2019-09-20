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921大地震20周年 來看你對該地震與防震有多了解

2019-09-20 18:55聯合新聞網 台北訊

九九峰在九二一大地震後一夜易容，青山都白了頭。 圖／聯合報系資料照片
九九峰在九二一大地震後一夜易容，青山都白了頭。 圖／聯合報系資料照片
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921大地震已20年，當年大地震帶給台灣人的震撼與傷痛雖已漸磿平，但該地震帶給台灣人的教訓與轉變，仍持續讓國人進化，讓大家更能周全的應對、減輕未來難以預知的地震災害。關於921大地震，與地震防災，來測試看看你了解多少吧！

921大地震

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