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災後成功改造街廓 林宗立延續東勢歷史

2019-09-19 09:19中央社 台中19日電

明泰鞋坊老闆林宗立在當年街廓改建模型前解釋整個改建工程過程。中央社
明泰鞋坊老闆林宗立在當年街廓改建模型前解釋整個改建工程過程。中央社
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九二一20年 走過震殤

站在東勢立體停車場9層頂樓，涼爽微風徐徐吹來，明泰鞋坊老闆林宗立用腳跺了一下地板說，九二一大地震當晚，自己就睡在這底下一樓；他手指著前方「高出一層」的樓房笑說，本街的屋子全倒了，「就我沒倒，因為房子才剛蓋好！」

林宗立是土生土長東勢人，家裡本業是賣鞋子，東勢本街則是從小到大的生活處所；九二一大地震震垮了本街所有店鋪，實際上也震掉了當年東勢鎮的興衰歷史，儘管這裡是地震後唯一一處成功的街廓改造案例。

位於大甲溪上游縱谷區的東勢鎮，興衰都跟林業、水電與公路有關。南北向的「本街」長度約800公尺、直接穿越東勢鎮中心，第一至第五橫街與忠孝街橫貫其間，當地視第三橫街周邊為所謂「街心」，即現在的東勢立體停車場所在處。

根據鎮誌記載，街心以南當年是小飯店、酒家與砍伐木材的打鐵店；林宗立家裡的鞋店則在街心以北，主要是布莊、茶葉行、中藥鋪、委託行或銀樓等南北雜貨老店鋪，狹窄的本街馬路還遍布各式小攤販。

儘管本街街寬僅數米，但林宗立記得，當年豐原客運的大客車仍可挨著兩側幾乎撞到的攤販，在本街往來穿梭；畢竟這是當時，唯一通往山外小城豐原的交通工具，直到本街東側的豐勢路開通。

在日治時期，東勢因大雪山與中央山脈的林業而興起，至國民政府到台灣後，美援讓林業得以繼續繁衍，緊接著是完成日人遺留的天冷水電廠工人，以及1950年代後期興建東西橫貫公路的榮民，而東勢正是入山起點。

人潮帶來繁榮，街心腹地狹小難以負荷。早在1980年代初期，東勢鎮公所有意重新規劃，先在目前的立體停車場位置的馬路周邊劃設「臨時攤販區」，區內則卡著一小塊公有土地。

只是，「街心」意味著人潮與商機。合法攤販有高額租金可收租、不想動，馬路旁的非法攤販因生意搶搶滾、也不想動；「臨時」就這麼一晃近20年，直到九二一大地震帶來危機也是轉機。

由於起家厝剛蓋好尚未搬入，九二一當晚，林宗立睡在立體停車場正下方的店鋪。儘管事隔20年，他還記得是此生第一次感受到何謂「天搖地動」，所幸老屋堪稱堅固，利用短暫的平靜期爬了出來，逃到屋後的公有地。

旭日甫破曉，公有地已擠滿災民成為臨時庇護地，依稀晨光只見原本熟悉的街心淪為殘垣斷壁，許多超過一甲子歷史的日造木屋與土埆厝一夜倒塌，數十年的老鄰居們天人永隔，災區現場僅剩林宗立的新透天厝還矗立著。

九二一地震毀了東勢本街，也意外讓林宗立從鞋店老闆轉身變成社區重建工作者。20年後回憶往事，林宗立淡淡地說，豐勢路通車後，東勢商圈就開始東移轉型，本街已可看到沒落的趨勢，地震是個轉型、一勞永逸解決本街困境的契機。

1999年12月，東安里社區重建工作隊成立，隊址就在林宗立的新家。再想起這段重建過程，或許是時間久遠，也可能是過程繁瑣艱辛，林宗立笑著說，重建必須要有人扮黑臉、有人扮白臉。

以本街為例，領頭者是時任東安里里長劉世泉與石城國小老師陳中信，主要是負責檯面上的理念說明與召開會議，林宗立因地緣與商緣關係，則主攻私下的溝通與說服。

「提前分財產」是整個重建的核心，以及最大困難點，也是最料想不到的事。林宗立指出，本街很多老商舖都是老一輩在經營或是已轉租，老人家只要搭個鐵皮屋棲身就可繼續做生意。

站在當年街廓重建模型前，林宗立嘆口氣說，「重建」意味著蓋新房子，房屋貸款必須跟子女開口尋求支助，新房誰要出多少？占多少比例？也有人根本不想蓋新房，「老人家才在地震生還，怎麼又生前分財產，不合禮俗！」

更複雜的是當年街心周邊的臨時攤販集中區，擁有合法產權者希望重建後能得到更多補償，沒有產權的路邊攤販認為生意受損、何去何從無著，甚至有住戶堅決反對重建。

所謂災後齊心重建的故事，更多是脫世想像。本街道路兩側的重建速度較快，東勢鎮當年未因地震調低公告地價、反而是調漲，讓道路拓寬徵收土地得以順利進行，省政府也同意補助拓寬經費，房屋重建則用「臨門」專案先融資。

至於現在的立體停車場進度較慢，遲至2011年8月29日才正式啟用。時隔20年再回想，林宗立沒透露的是，當年擔任「無薪」重建義工的他，還曾被反對重建勢力以背信、貪汙等罪名告上法院，甚至是遭施暴、被毆打。

立體停車場頂層夠高，足可鳥瞰整個東勢鎮美景。此時，竟有民眾騎著機車直攻9樓頂，先開出小轎車、再將機車牽進停車位，然後駕車離去。

當年堅持要蓋停車場是正確的決定。林宗立帶著一種苦盡甘來的口吻說，這附近就這座停車場，都是騎機車來換汽車，出租率很高，假日更是大排長龍，「你們看我那房子，顏色是不是跟別人不一樣？因為我沒倒！」

921大地震

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