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震後投身長照送餐20年 機車行老闆邱慶禧找到另一個自己

2019-09-18 09:26中央社 南投縣18日電

九二一地震改變機車行老闆邱慶禧的一生，當年他在瓦礫廢墟中搶救人命，看到很多老人沒飯吃，震後一頭栽進偏鄉老人的送餐服務，而且一做就是20年。邱慶禧說，「以前為了賺錢，斤斤計較」，現在「放下、輕鬆、自在」，「以前只有一個媽媽要養，現在有很多」。

九二一地震發生前，現任南投縣生活重建協會理事長的邱慶禧在國姓鄉經營機車行，店內生意不錯，小有規模，生活衣食無缺。不過，回想地震那一夜，不只機車行垮了，睡在店裡的2名修車師傅也喪命；在地震中驚醒的邱慶禧看到電視機、物品散落滿地，第一念頭就是想逃，但卻無法走下樓，情急之下，帶著小孩爬窗從2樓跳下逃命。

幸運地逃生後，先安置小孩在車上過夜，邱慶禧接著開另一輛貨車幫忙搶救其他村民，但老舊的土埆厝崩塌瞬間成瓦礫堆，很多死傷者是躺在床上蓋著棉被，「從手腳到頭部慢慢拉，救人好像生孩子一樣」，他形容說，拉一人出來，就花了3、4個小時。

救災過程中，有一戶老鄰居曾因土地問題跟邱慶禧結怨多年，但也因邱慶禧及時伸出援手，兩家人不僅化解怨氣，最後還成為好友。不過，人間煉獄般景象是一輩子烙印，讓邱慶禧迄今仍記得當時屋倒亂象及死亡人數。

或許是大難中激出埋藏心底的熱血個性，也或許是見到許多人流離失所而觸發憐憫。地震後，災民們露宿國小搭帳篷，飲食不方便，第一週還有慈善單位送來便當，第二週「便當不見了」，邱慶禧心裡想說，年輕人什麼事都好處理，煮大鍋飯、大鍋菜就可搞定。

但是，村子裡的長輩怎麼辦？

吃飽飯的年輕人想到老人家，尤其是獨居，邱慶禧開始揪團將大鍋飯、大鍋菜打成便當外送給老人，就這樣開啟他的送餐人生。但國姓是客家庄，客家人有硬頸精神，可不是便當送到府，老人家就願意吃，有些人還會擔心是否之後突然要付費，更有一名阿嬤向佛祖擲筊得不到聖筊就不吃，志工只好帶回便當。

「子女都沒對我這麼好了，你邱慶禧怎麼會對我這麼好」、「是不是送便當比開機車行賺錢」，面對許多質疑，邱慶禧持之以恆地每天做，終於打破長輩們心防，讓他們願意相信接受。回憶往事，邱慶禧開心地笑著說。

除了老人家有顧忌外，不順利的還有「錢」。震後不久開始送餐時，由於領便當的老人未簽收，邱慶禧也不知道，加上未成立社團法人，政府撥下來的補助經費卡在公所，無法領取，但菜都買了、飯都吃了，貨款還沒付給廠商，負債新台幣200萬元，邱慶禧只好抵押房子向銀行借錢。

「這200萬元，我自認倒楣」，邱慶禧說，這也讓不服輸的他，能夠堅持走20年，因為他心底暗自說：「總有一天，要換你們公所來求我」。如今，邱慶禧做到了，也慶幸沒有砸了當初力挺他的九二一災後重建民間諮詢團團長李遠哲的招牌。

其實，送餐服務並不在邱慶禧的人生藍圖，他透露，震後將小孩安置北部繼續求學，計畫重拾原本生活，卻因目睹2名修車師傅死亡慘狀，歷歷在目，讓重感情的他再也回不去機車行，拿不起修車工具，一切就怕觸景傷情。

既然決定要做老人送餐，邱慶禧拿出打拚車行事業的精神全心投入，20年後的現在，南投縣生活重建協會成為國姓鄉非常重要的長照服務機構，提供居家服務、日間照顧、送餐服務、交通接送、關懷據點、社會企業、社區培力、急難救助、延緩失智失能、臨時托顧。

送餐服務範圍從2、3個村子開始，每天大約準備50多個便當，發展至今範圍達13村，最高峰達每天送出近200個便當，現在則是午餐、晚餐相加約160多個，分為4條路線，每條路線要跑約3個村，最遠到長流村、長福村，再折返進北港村，騎機車單趟逾30分鐘。

採訪這天，忙碌的邱慶禧一早就到草屯鎮公所辦事，留在協會廚房裡的5、6名「廚媽」志工，熟練地忙碌炒菜、裝便當，要趕在10時30分開始各路線送餐，從做便當到外送，都是同一人。送餐完畢，中午休息，下午再來一遍做菜、送便當。

這天菜色有雞腿、高麗菜、炒筍子等，1主菜、4配菜，非常豐盛，而為照顧老人家健康，也會根據需求客製化調整。患有糖尿病、高血壓就少油少鹽，皮膚不好就避吃海鮮類，也有素食便當，都只收30元到60元，有些老人家胃口小，多要點白飯，1個便當吃2餐。

協會運作需要不少錢，尤其送餐服務經計算食材成本、送餐人力、機車耗損，根本是賠錢生意，但很有生意頭腦的邱慶禧有不少副業，如養鸚鵡賣鸚鵡蛋、種植庭園用樹轉賣、生產木耳露，甚至運用修車技能保養維修送餐機車，省下來及賺得的錢都捐給協會，他甚至還捐土地、捐錢給協會蓋長照整合型服務中心。

送餐不只是將食物送到老人家手中，藉此與長輩閒話家常、關心生活狀況也是重點。看著邱慶禧騎機車親自送到家的便當，接受協會照顧20載的85歲獨居阿公開心看著菜色直說「讚」，邱慶禧順道勸他少喝點酒，但看開人生的林姓阿公則是認為「喝一喝就走了也不錯」，邱慶禧連忙阻止，「不要啦，沒錢埋葬你」。

邱慶禧說他的人生曾遇上「三大災難」：載警察朋友追通緝犯而大腿中彈、遇九二一強震及罹患癌症，他不但沒被擊倒，還更堅強且快樂地活了下來。邱慶禧覺得他的命留了下來，好像冥冥中「上天要我來做事」，從「送餐」做到「送終」服務逾千人，現在最擔心的是甘願做這些苦差事的年輕人越來越少。

「我們很辛苦，能賺到什麼東西？」談起如何堅持20年，邱慶禧常對協會志工說，能夠賺到長輩一個真誠微笑就是最好的持續動力；外界稱他是大善人，邱慶禧不認為，謙虛地說：「我只是做好該做的事」。

如今這份志業有了傳承，邱慶禧的大女兒邱望柔從小到大看著父親全心奉獻，研究所畢業後，女兒心疼父親老了、體力變差，婉拒科技業高薪職缺，返鄉接下協會執行長幫忙至今3年多，跟著邱慶禧腳步投入社福行列。

回首來時路，邱慶禧認為，地震帶來最大改變就是「另一個我」，讓從沒想過做社福工作的他，人生轉彎，照顧起國姓鄉800多名長輩，協會也從零開始，到如今提供70多個家庭收入，若當初沒有這場地震，可能終其一生就是以賺錢為目的。

「以前為了賺錢、為了利潤，斤斤計較」，但因為照顧長輩，見了人生百態與生老病死，「放下、輕鬆、自在」是邱慶禧目前的人生觀，他說，如今完全沒有私心，只想著如何賺錢養活國姓鄉一群長輩，「以前只有一個媽媽要養，現在有很多」，那是很不一樣的心境。

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