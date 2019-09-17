九二一震災20週年 中市府回顧展說故事

2019-09-17 16:08 中央社 台中17日電



九二一震災將屆滿20週年，台中市政府今天舉辦回顧展，台中市副市長令狐榮達表示，九二一震災改變了地貌，也改變很多人的一生，希望用鏡頭說故事，讓大家看見希望與感動。

「九二一震災20週年－回顧與展望策展活動」即日起至27日在台灣大道市政大樓惠中樓一樓大廳展出，以歷史、重建、省思與變革等主題，呈現九二一地震後所進行的重建歷程脈絡，傳遞災害前預防以及災害後復原相關法令政策，令狐榮達與都發局長黃文彬並頒發感謝狀及紀念磚感謝20年來協助災民重建的建築師。

「九二一地震時你在哪裡？」令狐榮達表示，想以這句話做開場白，當時他被派駐美國，地震剛發生時，當地還沒有完整的災情消息，後來消息不斷湧入，傷亡及房屋倒塌數字也不斷增加，很多在美國的工程師及搜救隊都搶著到台灣幫忙，國際援助紛紛湧進台灣。

令狐榮達指出，九二一震災後，20年來台中市先後完成57棟倒塌大樓重建，其中依九二一震災重建暫行條例完成56棟震損大樓重建，在九二一震災重建暫行條例廢止後，位於都市計畫區內的倒塌大樓，市府採用都更方式繼續協助重建，目前已完成南區德昌新世界社區。

黃文彬表示，九二一地震發生時他剛回家不久，正在洗澡，天旋地轉時，還以為是自己太累了，看到家中許多瓶瓶罐罐倒下來，才驚覺是地震，趕緊穿好衣服，叫醒家人從18樓的住處走樓梯下來，第二天即前往南投、東勢等地勘查倒塌建築物，雖然看到震災後的滿目瘡痍，但想起那段日子是令人感動的。

台中市大台中建築師公會理事長鄭明裕表示，上次挺過九二一的房子，可能堅固也可能內部已受損，階段性加固很重要，才能再挺過未來可能的變動，他並建議，可以比照國外在室內設置緊急避難屋，在緊急時刻，提供暫時安全處所等待救援。