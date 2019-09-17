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九二一地震20週年 用音樂展現強韌生命力

2019-09-17 12:36中央社 南投縣17日電

紀念九二一地震，新故鄉文教基金會20日、21日將在南投縣舉辦民歌、交響樂音樂會，台北愛樂管弦樂團20日也舉辦重生音樂會，都期盼以音樂展現強韌生命力及努力向前的願力。

九二一地震將滿20週年，新故鄉文教基金會以「跨越．共和」為主軸，20日晚間7時到9時在埔里鎮紙教堂舉辦「讓愛轉動整個宇宙」九二一地震20週年「愛的行動民歌演出」，期盼透過歌聲延續地震發生後那份人與人、土地間相互關懷的大愛。

南投縣政府文化局今天發布新聞稿表示，當天晚間邀請歌手有于冠華、南方二重唱、吳楚楚、曾淑勤、姚黛瑋、靳鐵章，並由廣播人、民歌之母陶曉清主持，所有節目以簡單樂器融入濃郁情感，以最純淨、環保不插電演唱方式呈現，用音樂展現強韌生命力。

「跨越．共和」系列活動紀念音樂會，21日晚間持續舉行，改由埔里在地的Butterfly交響樂團演奏作曲家錢南章的「蝴蝶」，以及作曲家陳廷銓從桃米生態村風光取材創作的小提琴協奏曲「桃米四季」。

另外，文化局表示，台北愛樂管弦樂團20日下午在南投縣文化局演藝廳舉辦「南投九二一重生音樂會」，除帶給南投鄉親溫馨樂曲，同時也見證整修完工的演藝廳啟用，演出曲目包含台灣民謠、古典樂曲，在九二一地震20週年前夕，再次播下文化與音樂種子。

文化局表示，演藝廳今年1月到9月整修，完工後，20日正式重新營運，盼以音樂會為南投締造新地標，未來持續用貼心、親切來服務進劇場的鄉親。

音樂會地震文化局

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