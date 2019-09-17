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九二一結緣 德國專家助台訓練搜救犬

2019-09-17 09:18中央社 中央社

九二一20年 走過震殤（中央社記者林育立德國哈姆17日專電）吉斯打開珍藏相簿，找到20年前在台灣拍的照片，她身穿德國救難犬協會制服，身後是傾斜大樓，相簿還有「德救難犬深入台灣災區救人」報導和時任外交部長胡志強的感謝信。

吉斯（Nicole Gies）的正職是獸醫，九二一大地震發生時她才26歲，她與她的狗剛剛通過搜救犬考試。在醫院工作到一半，她突然接到要去台灣的電話，「這是我第一次到國外出任務，我爸媽當時好擔心」。

九二一大地震後，德國救難犬協會（Bundesverband Rettungshund，簡稱BRH）派了10名隊員和8隻搜救犬到台灣，吉斯是其中一員。她一到災區，馬上被高樓傾斜和倒下的景象嚇到，廢墟不時傳來磁磚掉落的聲音，從早到晚警戒區旁都站著焦急等待的親人。每當餘震的警報一響，所有人就匆忙逃離現場。

任務一共進行了5天，遠從德國來的隊員，在一棟倒塌的高樓成功尋獲一名婦人，並與其他國家的救難隊合作將她救出來。當吉斯與其他隊員準備搭機返國時，機場大廳內的所有人，當著他們的面熱烈鼓掌，讓她至今難忘。

德國救難犬協會旗下的80個分會遍布全國，擁有800多隻通過考試認證的搜救犬，除了台灣，還到土耳其、海地、菲律賓、印尼等受地震、風災、海嘯侵襲的國家執行任務，累積豐富的海外救援經驗。

在台灣，搜救犬主要由公部門的消防機關培訓，反觀德國由民間來主導。成立逾60年的德國救難犬協會，成員全是義工，經費和設備來自民間捐助，並與警消機關保持密切的合作關係。

吉斯住在德國西部的哈姆（Hamm），平日在當地的動物園工作，每週帶自己的狗與其他隊員訓練一次。她還經常在網路上與各國同好交流，切磋訓練和搜救的技巧，以專家身分受邀到德國警察大學演講。

台灣是她第一次出任務的國家，20年過去了，她與台灣的緣分不僅沒有中斷，反而還更密切。

九二一大地震讓台灣認識搜救犬的重要性，各縣市政府紛紛展開培訓。透過駐慕尼黑辦事處的牽線，德國救難犬協會在2016年首度邀請內政部消防署的搜救隊到德國訓練。

隔年，德方也首次派犬隊到台灣訓練，並與台中市消防局簽署合作備忘錄，去年更在霧峰設立據點，方便亞太地區就近救援。

台灣與德國的搜救犬交流，從此進入新頁。吉斯已隨協會到過台灣3次，今年9月，台灣也將第二次派犬隊到德國訓練。

一般來說，搜救犬的任務由領犬員和犬隻組成，一人一犬形影不離。任務主要有兩種，一種是犬隻一找到人就會狂吠，指引搜救人員救出受困的人，可在震後的瓦礫或雪崩後執行任務。

另一種是「尋人」（Mantrailing），在德國主要用來尋找失蹤老人，狗只要聞過人隨身物品和衣服的味道就能追蹤足跡。

吉斯表示，台灣搜救犬訓練和出任務的經驗豐富，但尋人的訓練比較缺乏，她與台灣官員討論過後發現，經常發生登山客迷路和山難的台灣需要尋人的搜救犬，德國救難犬協會因此決定將整套德國訓練的方式傾囊相授。經過密集訓練，台灣搜救犬日前首次通過德國的考試，讓她非常有成就感。

吉斯一再強調與台灣的交流是雙向，德國隊員也從台灣學到很多，她已迫不期待明年3月再度到台灣，「順便享受台灣的食物和人情味」。

如今回首20年前九二一救災，有沒有在身上留下什麼痕跡？

吉斯說，德國幾乎沒有地震，那次任務讓她第一次意識到，原來搜救犬在震後的瓦礫可以發揮這麼大的用處。

還有，當時她還年輕，「我到了台灣才知道，原來當義工是這麼有意義的事」。

921大地震
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