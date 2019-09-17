家剩一台琴…她在棺材旁彈奏

2019-09-17 01:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／調查報導



謝雙雙為罹難者彈琴伴奏，藉由音樂撫慰家屬哀痛。記者江良誠／攝影 分享 facebook

「九二一它完全改變我的生命」，音樂老師謝雙雙曾以為她的世界就在那夜崩毀；廿年後，她感謝九二一給她上了人生最寶貴一課，「變得勇敢，懂得沒有害怕的條件」。

「重建不只是家園還有人心」，謝雙雙說，「活著！就是最大的幸福」，現在的她「把每天當成最後一天在過」，因為錯過也許就沒有重來機會。

九二一之前的謝雙雙是音樂餐廳的董娘，短短的一百零二秒間餐廳成了廢墟，僅存一台鋼琴孤伶伶的處在斷垣殘壁中，她還記得「因為酒廠爆炸當晚整片天空是紅的，感覺像是世界末日」。

「你沒法想像發生什麼事，世界像是停下靜止的，時間已沒任何意義」，五十一歲的謝雙雙說，一直過了好多年，才敢「回憶」當晚的片段。

談起災後日子，「別人是從零開始，我們卻連還債的能力都沒有」，謝雙雙把僅剩的鋼琴賣了二萬元，經朋友介紹到喪家伴奏，災區殘破仍待復建，靈堂就搭在殘壁旁，只能硬著頭皮在棺材旁彈奏。

有次她到重災區中寮，看到一家三人同時出殯，這樣的慘狀讓她印象深刻，慶幸自己雖然家毀，但丈夫陳憲文和兩個兒子都還活著。

伴奏的日子持續一年，謝雙雙嘗試走不同的路，開設音樂教室並組成樂團，但丈夫始終走不出來，「因為地震毀掉的是他全部心血」；謝雙雙說，但當時她覺得丈夫不夠勇敢，「我只要你活著，為什麼連這一點都不堅持」。抑鬱的丈夫後來二度中風病逝，她說「這對我傷害比九二一還大」，有好些年她封閉自己，靠著信仰撐過來，還清負債。

現在的她，以音樂撫慰人心，去學校教課，教各樣的樂團，還編寫教材，出了八本季刊，兩本小朋友爵士鼓的書。她說「感謝九二一，讓我變成現在的自己」，讓她在生命的幽暗中看到更多希望的光，只要努力就有未來。

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