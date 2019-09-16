寫信給921 世代記憶字字血淚

2019-09-16 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 謝汶均 ／台北報導



聯合報「寫一封信給九二一」網站，已有上百讀者寫下給九二一的話，還有熱心讀者親筆投書。 記者洪欣慈／攝影 分享 facebook

廿年前的九二一，驚天大震撕裂了大地，觸目所見生離死別的場景，撼動人心；「傷痛會漸漸淡去，但記憶卻無法抹去」；震殤廿年，聯合報邀請讀者「寫一封信給九二一」，為走過巨變的你我，拼湊出一個世代的記憶。

這些來自民間的心聲，督促生活在台灣這塊土地的人們，莫忘自然的無情；也提醒行政部門，謹記這段血淚教訓，莫讓悲劇重演。

「寫一封信給九二一」網站，截至昨天已有逾百位讀者寫下給九二一的話，他們有的是倖存者，也有參與救災的義工、醫護，還有明星藝人，更有讀者親筆投書。

急診沒日沒夜 醫護躺地睡

當年懷著身孕的大里仁愛醫院急診護理師Bellar描述，「醫院牆壁崩裂，永遠記得走進急診室，跟學妹紅著眼互相問候，被癱瘓的急診室，能進來的只剩死亡跟輕症傷患，每人身上滿是粉塵伴著血跡」。

「救護車穿梭不停，沒日沒夜的急診室，很多人累了就躺在護理站地上睡覺，醒了繼續工作，醫衛材全部耗盡；無法計算多少具遺體從眼前經過！廿年了，留下的，是好多好多的無能為力…伴著我們的記憶」。

活埋半日 放聲哭叫救全家

倖存者「丞浩」當年剛上小學，五樓的透天厝下陷成了四樓房，他與妹妹、奶奶及懷孕的母親，被困在像是地下一樓的狹小空間裡，整整活埋十二個小時。

「感覺空氣越來越稀薄，隱約聽到救災隊在外面討論，從房子外觀研判，不可能有存活者，決定放棄；逃出屋外的父親嚎啕大哭，媽媽要我們用僅有的力氣尖叫」，成了一家存活關鍵。

小三的他 好友再也沒出現

大地震時在埔里就讀小三的「序號（筆名）」，地震讓他第一次經歷失去摯友的傷痛，也頭一次認識死亡。

他寫下災後第一天復學的場景，「老師帶著同學像遠足般，在大樹下圍成圈坐著。放眼望了一下，怎麼覺得人數有點少，直到老師請全班閉眼默禱，才知道幾個星期前還一起打鬧的好友，已經去了另個世界」。

不敢吃不敢睡 不敢去廁所

「小雞」九二一地震時是大一新生，他寫道，四個人一起拿著枕頭、棉被衝出房門，爬過一堆掉下來的輕鋼架衝到一樓宿舍外。校長李家同集合分派食糧、挖臨時廁所。

「午餐和晚餐各領了一顆饅頭，我一天只吃一顆，另一顆握在手裡，怕萬一沒了存糧。地震後將近二二小時，不敢去廁所的我，膀胱已經到極限，卻還是昏昏睡去；創傷後壓力症候群，我第一次認識它」。

走過九二一的幸與不幸，若再有巨變「我們準備好了嗎」，呼應讀者的憂慮，聯合報採訪團隊深入當年災區，明起推出「天亮之後」系列調查報導，數位版今起上架，與讀者一起把脈，因為台灣再也禁不起一次九二一。