63%民意不滿意賴清德兩岸表現 鄭麗文：民眾反感他製造仇恨對立

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨前立委、黨主席候選人鄭麗文（右）今早接受中廣「千秋萬事」主持人王淺秋（左）專訪。圖／取自中廣YouTube
據本報最新民調，有六成三民眾不滿意賴清德總統兩岸關係表現，國民黨前立委、黨主席候選人鄭麗文今天說，民調顯示民進黨切割中國大陸並製造莫須有的仇恨跟對立，已經遭到多數民眾反感；兩岸問題，本應以理性態度處理，但民進黨深陷意識形態的泥沼跟囚籠中，連支持民進黨的中小企業、農民及淺綠支持者都已經受不了了。

賴總統上任一年多來，本報「兩岸關係年度大調查」發現，不滿意賴總統處理兩岸關係表現比率由四成三上升到六成三，好評則由四成四降至二成六；展望兩岸關係，八成八民眾認為兩岸有必要繼續維持溝通管道，四成六民眾期待兩岸經貿關係持續加強，雙雙創近四年調查新高。

鄭麗文今早接受中廣「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時表示，民調結果顯示，台灣主流民意愈來愈明顯，民進黨長期要切割中國大陸的關係，製造莫須有的仇恨跟對立，已經遭到多數民眾反感。

鄭麗文分析，民進黨如此作為影響台海和平穩定，引來不必要的憂慮，包含影響重要投資，以及農漁產品往來，波及台灣競爭力及民眾飯碗；過度傾斜及不當倚賴美國，讓大家產生很多疑慮，如過高的軍購預算、高科技產業鏈外移等。這些都在台灣人心中種下非常深的陰影，憂心會不會掏空台灣，產業鏈是否會嚴重出走，未來會不會兩頭落空？

鄭麗文抨擊，民進黨似乎從頭到尾都沒有感受到這些問題，側翼及青鳥仍大打抗中牌、反中牌、仇中牌，就可以凝聚民進黨四成打死不退的支持者，再加上用各種割喉手段，就可以確保政權，可是現在連很多支持民進黨的中小企業、農民都已經受不了了，這一次民調已經清楚顯示，民進黨的言論、賴總統作風是不對的，是令人感到不安的、負面的。

鄭麗文還說，在民進黨宣傳所謂「境外敵對勢力」，及兩岸關係導致的農漁產品不能銷往大陸等情況下，也是有六成民意不滿民進黨，剩下的民眾中還有很多是不表態的，可能僅二成至三成民眾毫無保留支持民進黨，這是非常重大的政治訊息，也可能是民進黨始料未及的，大家希望民進黨以理性態度處理兩岸關係，但民進黨卻是完全深陷意識形態的泥沼跟囚籠中，讓很多淺綠的支持者都受不了。

據本報最新民調，有六成三民眾不滿意賴清德總統兩岸關係表現，國民黨前立委、黨主席候選人鄭麗文今天說，民調顯示民進黨切割中國...

嚴震生：美國「窮台」 民眾對增加軍費態度保留

今年和戰天平民調顯示，相信美國派兵協防比率逆轉降，顯示疑美論升高，政大國關中心兼任研究員嚴震生指出，顯然民眾對兩岸和平建立在「大國可能介入」的可能性，持保留態度。國安會前副秘書長楊永明指出，台灣人民對於兩岸如果發生衝突，美國軍事安全援助的可靠性升高質疑，是出於這段時間的經驗法則。

美學者：民眾盼與大陸對話 但賴總統不會讓步

兩岸對話凍結多年，本報民調顯示，多數國內民眾表達溝通的願望。專家學者指出，民眾無疑希望兩岸情勢降溫，維持溝通管道，有助於避免擦槍走火；不過，對於賴政府能否修復兩岸關係抱持悲觀。

新聞眼／勿讓民眾陷「以戰止戰」憂慮

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，四成五民眾認為大陸武力犯台的風險較去年增加四個百分點，但覺得美國不會派兵協防台灣的比率卻增加。與此同時，賴清德總統不斷宣示，二○三○年前國防預算達ＧＤＰ百分之五目標，也積極發展「全社會防衛韌性」。兩相對照，民眾憂心兩岸可能衝突情勢升溫，而是否「以戰止戰」更是社會高度憂心的議題。

不相信美方會派兵協防台灣 增至49%

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成六民眾主張台灣不應向美國或大陸任一方傾斜；如果兩岸發生軍事衝突，相信美國會派兵協防台灣的民眾由四成九降至四成一，覺得不會派兵協防者則由四成二增加到四成九；另有四成六不支持賴總統提出國防經費提高至ＧＤＰ百分之五。

國人認兩岸經貿關係處於競爭狀態 大降8個百分點

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾持續認為兩岸軍事、政治與外交關係偏向敵對，三項指標都有超過五成的人認為關係敵對或緊張...

