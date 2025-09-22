新聞眼／勿讓民眾陷「以戰止戰」憂慮

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，四成五民眾認為大陸武力犯台的風險較去年增加四個百分點，但覺得美國不會派兵協防台灣的比率卻增加。與此同時，賴清德總統不斷宣示，二○三○年前國防預算達ＧＤＰ百分之五目標，也積極發展「全社會防衛韌性」。兩相對照，民眾憂心兩岸可能衝突情勢升溫，而是否「以戰止戰」更是社會高度憂心的議題。

美中台關係始終是我國不分藍綠執政的重中之重，但民進黨政府因為「抗中」政治意識形態，導致美中台關係「失衡」，一方面毫無保留地親美，另方面則持續與大陸對抗，賴總統將大陸定義為「境外敵對勢力」以及推動「賴十七條」就是顯例。

然而，對於當前的美中台三邊關係，台灣民意存在憂慮。本報民調顯示，六成六民眾主張台灣不應向美國或大陸任一方傾斜；四成五民眾認為大陸武力犯台的風險較去年升高；若兩岸發生軍事衝突，民眾對美國協防可能性的看法出現逆轉，相信美國會派兵協防台灣的民眾由四成九降至四成一，覺得不會派兵協防者則由四成二增加到四成九。

國人的憂慮感其來有自，除了民進黨「親美抗中」的長期政策，美國總統川普再度執政後，對於是否協防台灣始終不願公開承諾、置評，僅強調「美國希望與中國保持良好關係」；日前美媒報導，川普為了與中國達成貿易協定及與中國國家主席習近平舉行峰會，拒絕批准約台幣一百廿億元的對台軍援；再加上川普推動對等關稅。不論安全或經貿層面，台灣民眾對美方確實出現「疑慮」。

川普執政以來，對台各式政策被認為「深不可測」，賴政府目前的做法，是一味向美靠攏，甚至如在野詬病任美方「予取予求」；賴總統多次強調明年度國防預算按照北約定義，已達到ＧＤＰ的百分之三點三二，二○三○年前，更要讓國防預算達到ＧＤＰ百分之五的目標。

但本報民調結果顯示，對於國防預算要提高到百分之五目標，四成四支持，四成六不支持，凸顯民意對提高軍費態度分歧。

和平靠實力，賴政府也了解不能凡事依靠美國，提高國防經費、發展全社會防衛韌性無可厚非。不過，兩岸關係不睦，恐加劇衝突可能性、民眾對美方是否協防台灣又有疑慮，在這樣的綜合效應之下，民眾的焦慮感可想而知。如何降低台灣社會對兩岸可能衝突的不安，是賴政府必須深思的課題。