嚴震生：美國窮台 民眾對增加軍費態度保留

今年和戰天平民調顯示，相信美國派兵協防比率逆轉降，顯示疑美論升高，政大國關中心兼任研究員嚴震生指出，顯然民眾對兩岸和平建立在「大國可能介入」的可能性，持保留態度。國安會前副秘書長楊永明指出，台灣人民對於兩岸如果發生衝突，美國軍事安全援助的可靠性升高質疑，是出於這段時間的經驗法則。

嚴震生說，民調顯示，民眾對於預防性的國防經費投資，已難創造心理上的安全感，再怎麼花錢提升嚇阻力量，也難與對岸軍事實力抗衡，多數民眾於是對美國是否會出兵介入有所疑慮。

嚴震生指出，執政黨總說大陸要「窮台」，但美國也變成窮台的加害者，台灣若真有特殊戰略地位、可作為遏阻中國的棋子，在軍事援助上為何仍要花大錢，甚至關稅也未享受到豁免待遇？朝野可能認為，提高經費或許會讓美國感受到「台灣有自我防衛的決心」，但顯然民眾持保留態度。

川習十九日通話，通稿未提及台灣問題，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，北京對於當前的美台關係並不具有高度的迫切跟疑慮，他認為，川普第二任期迄今仍未打出「台灣牌」，包含賴總統過境美國本土、派遣高級別官員來台、對台軍售對北京具高度攻擊性或象徵性的武器等都沒有。不過，在十一月川習ＡＰＥＣ場邊會晤時，習近平一定會提出對美中關係最關鍵、最敏感的台灣問題。

張五岳表示，由於美中太平洋的「大兩岸」高度決定台海「小兩岸」，當前這段時間反而是兩岸可在交流上，以不失立場、多點善意的方式面對政治分歧，進一步務實交流好時機。

上海東亞研究所研究員包承柯認為，未來關鍵在於民進黨當局要如何處理兩岸關係，如果賴清德繼續在雙十、台灣光復節等重要時間節點挑起兩岸關係，走向對立，繼續把台獨政策放在優先位置，大陸也會就此表達立場，兩岸又會出現緊張。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅認為「美國是不可靠的」，相較其所謂五眼聯盟、北約，或與日本有安全條約，台灣應思考是美國的核心還是非核心盟友。

楊永明說，川普對雙邊與多邊關係的霸道言論和政策大幅增加各國人民不信任美國；加上無法結束俄烏戰爭、支持以色列攻打加薩，已使美國軍事盟邦質疑美國安全保障的可靠性。

楊說，台灣對美國與兩岸關係的態度轉變，其實還落後國際其他國家的態度變化，主要還是民進黨過度塑造「依美反中保台」論述，使民進黨支持者處在「親美反中的零和困境」。