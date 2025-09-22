美學者：民眾盼與大陸對話 但賴總統不會讓步

兩岸對話凍結多年，本報民調顯示，多數國內民眾表達溝通的願望。專家學者指出，民眾無疑希望兩岸情勢降溫，維持溝通管道，有助於避免擦槍走火；不過，對於賴政府能否修復兩岸關係抱持悲觀。

面對本報民調顯示多數民眾支持兩岸溝通，連民進黨支持者也認為兩岸需要維持溝通管道，賓州大學Perry World House高級專案經理善學說，結果並不讓人意外。善學表示，不論是兩岸共同打擊犯罪，還是在有意外爆發時提出警告或傳遞訊息降溫情勢，這都是民眾所關心的，不分黨派。

智庫「全球台灣研究中心」研究員桑多表示，國民黨支持者對溝通的渴望在預料之中，但民調結果顯示，民進黨支持者終究希望在理想的狀態之下，能夠既保持台灣主權，又減緩台海之間的緊張情勢。

只不過，兩岸對話關門，賴政府能否扭轉現況，桑多持悲觀的態度，指賴清德總統顯然不願意為了改進兩岸關係而做出任何讓步，包括支持兩岸之間有更大程度的經濟整合。

善學則認為，賴政府可以持續嘗試對話，但是北京沒有溝通的意願。

有涉外人士表示，北京方面現階段對賴清德仍缺乏互信基礎，也對賴清德上台後在兩岸政策上的強硬態度感到不滿，更難為中斷的對話解封。

至於美中台關係，涉外人士指出，十月底的川習會讓美中台關係暫時進入懸而未決，無論是台美貿易談判，還是軍售進度等，大家都等著看川習會的結果走向，也擔心美國總統川普有可能在台灣議題上被中方要求表態。

美國國防大學國家戰略研究所資深研究員吳志遠日前才在「外交事務」期刊撰文，稱台海最有可能發生戰爭的原因是意外和誤判導致情況失控，指兩岸的軍事部署、政治動態等，讓台海形成壓力鍋，一旦擦槍走火，沒有調節的對話管道，就有可能從小型衝突升級成大規模的戰爭。

我國陸委會主委邱垂正日前在美國華府指出，兩岸的官方交流中斷，台灣還是透過既有的溝通聯繫機制，但也坦言，現行溝通管道對於兩岸達到實質溝通、避免誤解誤判，還是遠遠不夠。