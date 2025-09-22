快訊

不相信美方會派兵協防台灣 增至49%

聯合報／ 聯合報系民意調查中心／電話調查報導
本報民調顯示，兩岸如果軍事衝突，四成九民眾不認為美國會派兵協防台灣。圖為美軍第七艦隊航空母艦「雷根號」，正準備駛離在日本的母港橫須賀。（美聯社）
本報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成六民眾主張台灣不應向美國或大陸任一方傾斜；如果兩岸發生軍事衝突，相信美國會派兵協防台灣的民眾由四成九降至四成一，覺得不會派兵協防者則由四成二增加到四成九；另有四成六不支持賴總統提出國防經費提高至ＧＤＰ百分之五。

觀察美中台的三角關係，調查發現，近三年調查都有六成六民眾認為台灣應該維持等距，不傾向美國或大陸任一方，主張向美國傾斜的比率由前兩年調查的二成一減少到一成八，一成二支持向大陸靠攏，比率較去年增加四個百分點。

即便是民進黨支持者，也有五成一認為台灣應和美中維持等距，比率高於傾美的四成六，國民黨、民眾黨支持者和無政黨傾向的中立民眾，則多主張對美國或大陸應維持等距，比率接近或超過七成。

至於美國總統川普表示台灣應支付美國防禦中國相關費用，有七成一民眾不同意此看法，僅二成二認同，百分之七無意見。

兩岸軍事議題方面，有四成五民眾認為大陸武力犯台的風險較去年升高，比率較去年增加四個百分點，覺得風險降低者維持百分之四，認為風險和去年差不多的人由五成降為四成六。

儘管面對大陸軍事威脅，不過，民眾對於賴總統擬將國防經費提高到ＧＤＰ百分之五的政策方向欠缺共識，四成四支持，四成六不支持，一成無意見。

調查還發現，如果兩岸發生軍事衝突，民眾對美國協防可能性的看法出現逆轉，去年有四成九相信美方會派兵協防，比率高於覺得不會者的四成二，今年則是四成九認為美方不會協防，相信美國會派兵的比率降為四成一。

其中，民進黨支持者有七成四相信美國會派兵協防台灣，國民黨及民眾黨支持者則各有七成七及六成八覺得不會，無政黨傾向的中立民眾有四成相信美國會協防，四成五覺得不會。

這次調查於九月十日至十五日晚間進行，成功訪問了一千零一十二位廿歲以上民眾；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點一個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區廿歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。

