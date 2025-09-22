快訊

回應本報系民調 陸委會：兩岸緊張主因在中共

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導

今年的和戰天平調查結果，對於賴清德總統處理兩岸關係的表現，滿意的受訪者僅有百分之廿六點二，遠低於不滿意的百分之六十三點四，不滿意度暴增二成。陸委會回應，問卷設計問題的問法，會影響受訪者的回答；對於各種民調，陸委會都會納入政策參考。

陸委會提到，本報年度民調顯示，民眾普遍感受兩岸關係轉趨緊張。陸委會說明，賴總統上任以來，中共持續加強對台複合性施壓，是造成兩岸關係緊張的主因，根據陸委會近期民調，八成五以上不認同中共軍機艦在我國周邊活動，甚至逾越海峽中線（百分之八十六點二）；近八成不認同中共在國際場域要求其他國家遵守「一中原則」（百分之七十九點三）；六成五以上民眾認為中共對台滲透愈來愈嚴重（百分之六十五點五）。

民調 兩岸關係

醫師公會全聯會新任理事長由「他」當選 賴清德總統影響力再深化

賴清德喊話鍾東錦要善待綠營議員 藍營議員吃味：故意修理人

苗栗縣財政遭中央強制升至第一級 吳崢轉述賴清德總統這麼說…

賴清德總統在頭份義民廟參香 提客家國政報告「歡迎質詢」

不相信美方會派兵協防台灣 增至49%

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成六民眾主張台灣不應向美國或大陸任一方傾斜；如果兩岸發生軍事衝突，相信美國會派兵協防台灣的民眾由四成九降至四成一，覺得不會派兵協防者則由四成二增加到四成九；另有四成六不支持賴總統提出國防經費提高至ＧＤＰ百分之五。

國人認兩岸經貿關係處於競爭狀態 大降8百分點

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾持續認為兩岸軍事、政治與外交關係偏向敵對，三項指標都有超過五成的人認為關係敵對或緊張...

美中台博弈／美提台灣未定論 霧底洞謎團

就在中美馬德里會談前，美國在台灣的代表機構「美國在台協會」（ＡＩＴ）在美中台之間丟出了一枚炸彈，不具名的發言人在應媒體詢...

回應本報系民調 藍委：總統別再分化人民

針對本報民調結果，府院昨沒有回應；國民黨表示，賴清德總統歷經大罷免大失敗後仍無悔意，其剛愎自用只顧鬥爭，不顧民生，連綠營...

回應本報系民調 陸委會：兩岸緊張主因在中共

今年的和戰天平調查結果，對於賴清德總統處理兩岸關係的表現，滿意的受訪者僅有百分之廿六點二，遠低於不滿意的百分之六十三點四...

5成民眾擔憂台積電變美積電 西進就業、創業意願增加

關於台灣的前途，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，今年約有五成民眾擔憂台積電變成美積電，此外，民眾有意西進就業或創業的比率...

