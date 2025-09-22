回應本報系民調 陸委會：兩岸緊張主因在中共

今年的和戰天平調查結果，對於賴清德總統處理兩岸關係的表現，滿意的受訪者僅有百分之廿六點二，遠低於不滿意的百分之六十三點四，不滿意度暴增二成。陸委會回應，問卷設計問題的問法，會影響受訪者的回答；對於各種民調，陸委會都會納入政策參考。

陸委會提到，本報年度民調顯示，民眾普遍感受兩岸關係轉趨緊張。陸委會說明，賴總統上任以來，中共持續加強對台複合性施壓，是造成兩岸關係緊張的主因，根據陸委會近期民調，八成五以上不認同中共軍機艦在我國周邊活動，甚至逾越海峽中線（百分之八十六點二）；近八成不認同中共在國際場域要求其他國家遵守「一中原則」（百分之七十九點三）；六成五以上民眾認為中共對台滲透愈來愈嚴重（百分之六十五點五）。