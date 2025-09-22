回應本報系民調 藍委：總統別再分化人民

針對本報民調結果，府院昨沒有回應；國民黨表示，賴清德總統歷經大罷免大失敗後仍無悔意，其剛愎自用只顧鬥爭，不顧民生，連綠營支持者都不再埋單。民眾黨則說，賴總統兩岸關係的表現，不滿意已是絕對多數，顯見其上任以來兩岸惡意螺旋持續上升，引起人民反感。

國民黨立委陳玉珍說，從民調數據可以看出，除了極獨立場外，無論哪一類政治立場的民眾都主張兩岸和平，所以兩岸應該多交流往來，降低彼此敵意；賴總統一直在鼓吹仇中思想，現階段兩岸措施令人疑惑，請賴清德不要再分化人民、分化社會，趕緊修正兩岸政策方向。

國民黨發言人楊智伃表示，若台灣領導人還執意以「新兩國論」與「台獨史觀」撕裂族群、挑釁兩岸，不讓台灣走務實路線，戰爭風險不斷升高，只會讓台灣陷入更高險境。她說，兩岸穩定、區域和平才是最大公約數，國民黨呼籲執政黨回到中華民國憲政立場，開啟建設性朝野與兩岸溝通，降低敵意，避免將台灣推向戰爭邊緣。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則表示，沒人想開戰，更怕成為下個烏克蘭，只要中國降低武力恫嚇，台灣樂於和平交流，兩岸人民有許多共通的文化和情感，大家可以兄弟相稱，但是不要惡鄰相向。

民眾黨團副總召張啓楷表示，賴總統的滿意度陡降近兩成，不滿意度同時也暴增兩成，來回就是將近四成，如果一個百分點約等於十九萬人，等同於超過七百萬民眾存有意見，希望民進黨政府不要再高喊抗中保台、仇視對岸，國家元首應該是團結的象徵，必須促進兩岸交流與和平、降低戰爭風險，「這是巨變且驚人的警訊，賴總統不要再我行我素。」