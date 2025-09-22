美中台博弈／美提台灣未定論 霧底洞謎團

就在中美馬德里會談前，美國在台灣的代表機構「美國在台協會」（ＡＩＴ）在美中台之間丟出了一枚炸彈，不具名的發言人在應媒體詢問時表示，中國持續扭曲二戰時期文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動，北京的敘事完全是錯誤的，「這些文件從未決定台灣的最終政治地位」。

誠如美國對台政策權威、前在台協會理事主席卜睿哲所稱，雖然措辭背後的理念與美國過去政策一致，但「這是我第一次看到這樣具體的措辭」。這不僅是駐台代表機構的說法，兩天後，美國國務院也予以確認，讓兩岸政學界陷入空前的混亂與猜疑。

中方也小心翼翼在確認美方真正意圖，顧忌川習會將召開，不願打亂布局，所以大陸外交部以發言人林劍回應記者的方式表示，「美方謬論顛倒黑白、混淆視聽，中方對此強烈不滿，堅決反對…中方敦促美方恪守一個中國原則，停止以任何形式縱容支持『台獨』分裂勢力」。

這次ＡＩＴ的新說法，起因為何？有三種可能說法，其一是籌碼陰謀論，馬德里談判十四日開始，中方會在美中會談中加入台灣問題，十二日由ＡＩＴ發布未定論，是為美方在談判中增加籌碼。

其二是，內部派系說，ＡＩＴ是國務院系統，國務卿魯比歐是對華鷹派，憂心川普會全盤「出賣」台灣利益，先拋出地位未定論，以此為談判定錨。

其三是，純粹美國官僚體系，太平洋島國論壇中，中方阻撓美國與台灣與會，中下層官員以此反制，在ＡＩＴ原始聲明有一段表示，對於索羅門決定將對話和發展夥伴排除在今年的ＰＩＦ領導人會議之外感到失望；這也是一個多月來，台海兩岸外交部，由於日本戰敗八十周年，重啟是否依照「開羅宣言」、「波茨坦公告」等國際文件，將「台灣歸還中國」的爭議，隔空互槓，美方助拳的結果。

可是以台北辦事處處長谷立言辦事之老練，不可能擅作主張，ＡＩＴ的聲明其實直接來自華府的指示，究竟層級有多高？只有霧底洞（Foggy Bottom 國務院所在地）？還是牽涉國安會？

職司溝通的國安會諮詢委員黃重諺，藉網路節目訪談的機會緩頰，ＡＩＴ說法與美國長期政策一致，「有些人說這個叫做未定論，不是那麼準確」，美方重點在於中方所提出的論據不足以代表擁有台灣。黃重諺的說法，相信不是出自賴政府，而是出自美國的要求，生怕事情失控。

可是樹欲靜而風不止，大陸國防部長董軍在北京香山論壇開幕致詞強調，台灣屬於中國的歷史和法理事實不容置疑，解放軍絕不允許任何台獨分裂的圖謀得逞，隨時準備著挫敗任何「外部武力干涉」。這番話被認為是針對ＡＩＴ日前提出的「台灣地位未定論」。

川普政府現在對中國的政策，還抓不到主軸，有時對抗，有時妥協，部分人士未經深思熟慮的表態，會使得局勢更加嚴峻，這不是我們所熟知美國的外交手腕。