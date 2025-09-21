63%不滿意賴總統兩岸關係表現

快訊

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

聯合報／ 聯合報系民意調查中心／電話調查報導
賴清德總統上任一年多來，本報調查發現，不滿意賴總統處理兩岸關係表現的比率由四成三上升到六成三，好評則由四成四降至二成六。圖為賴總統昨天出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會。記者黃義書／攝影
賴清德總統上任一年多來，本報調查發現，不滿意賴總統處理兩岸關係表現的比率由四成三上升到六成三，好評則由四成四降至二成六。圖為賴總統昨天出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會。記者黃義書／攝影

賴清德總統上任一年多來，本報「兩岸關係年度大調查」發現，不滿意賴總統處理兩岸關係表現比率由四成三上升到六成三，好評則由四成四降至二成六；展望兩岸關係，八成八民眾認為兩岸有必要繼續維持溝通管道，四成六民眾期待兩岸經貿關係持續加強，雙雙創近四年調查新高。

賴總統表現和去年相比較 不滿意比率增20個百分點

調查發現，去年調查民眾對於賴總統處理兩岸關係的表現評價分歧，四成四滿意，四成三不滿意；今年調查則轉為負面評價居多，不滿意比率攀升到六成三，增加廿個百分點，好評降至二成六，減少十八個百分點。

從政黨傾向來看，國民黨與民眾黨支持者都有超過九成不滿意賴總統處理兩岸關係的表現，民進黨支持者雖有六成七給予好評，但也有二成六不滿意；無政黨傾向的中立民眾，則以負面評價居多，二成三滿意，五成八不滿意，一成九無意見。

「中國是境外敵對勢力」論 六成三認為帶來負面影響

針對賴總統就任後，多次提到中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並指中國是境外敵對勢力的論述，有六成三民眾認為此言論對兩岸關係帶來較多負面影響，僅一成八認為影響偏向正面，百分之八認為正負影響差不多。

至於賴政府上任後，要求陸配補繳除籍證明和追究台灣藝人在大陸相關言行等兩岸管理政策，有六成一民眾認為對兩岸關係是負面影響居多，僅二成三覺得正面影響居多，百分之八認為正負影響差不多。

對於兩岸未來政經關係的發展，調查發現，儘管台灣對大陸的貿易依賴度居高不下，但希望雙方持續加強經貿合作的比率仍由去年的四成一增加到四成六，覺得應減少交流者則由一成九降至一成三，主張維持現狀的比率近四年變化不大，比率維持三成五左右。

儘管中共軍機軍艦頻繁對我騷擾並展開圍台軍事演習，多數民眾仍主張兩岸溝通管道不能因此關閉，其中覺得非常需要和還算需要維持溝通管道者各占五成三及三成五，合計比率達八成八，僅百分之八的人主張兩岸無溝通必要。分析顯示，即便是民進黨支持者，也有七成五認為兩岸需要維持溝通管道。

台部分農漁產品暫停輸陸 五成八憂慮產業受到影響

調查也發現，民眾對於大陸近年陸續公告暫停台灣部分農漁產品輸入大陸的憂慮日增，擔心台灣農漁業或其他產業會因此受到影響的比率由前年的四成二、去年的五成，上升到今年的五成八，無此顧慮者則由前年的五成一、去年的四成五，降至今年的三成六。

這次調查於九月十日至十五日晚間進行，成功訪問了一千零一十二位廿歲以上民眾；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點一個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區廿歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。

賴清德總統兩岸政策表現 資料來源／聯合報系民意調查中心
賴清德總統兩岸政策表現 資料來源／聯合報系民意調查中心
民眾對兩岸政經議題看法 資料來源／聯合報系民意調查中心
民眾對兩岸政經議題看法 資料來源／聯合報系民意調查中心
可能導致兩岸關係轉趨緊張的因素 資料來源／聯合報系民意調查中心
可能導致兩岸關係轉趨緊張的因素 資料來源／聯合報系民意調查中心
兩岸關係天平 資料來源／聯合報系民意調查中心
兩岸關係天平 資料來源／聯合報系民意調查中心

