年輕世代怕戰爭 不支持台獨

雙北民眾對未來兩岸關係多數希望維持現狀，盼時間化解兩岸政治分歧，無論主張台灣獨立或推動統一，都非當前主流意見。

北市六十歲的余姓公務員說，父親那代是天然統，現在年輕人是天然獨，他這個中間世代則是「不統不獨、維持現狀」。如果非在統獨二選一，他笑稱：「我的屬性應是被賴總統歸類為雜質」。

46歲鄭先生：政府逼我們走鋼絲

四十六歲鄭姓水電維修人員說，美國對全世界打貿易戰，順美者予取予求、逆美者亡，很不合理，讓他逐漸產生兩岸應和平統一的想法。但當前賴政府對兩岸關係毫無作為，只會為反對而反對，「台灣人正被政府逼迫走在鋼絲上，一不小心就要摔死」。

28歲陳小姐：天然獨不是天然呆

新北市廿八歲陳姓女子從事資訊服務業，她的世代被歸類為「天然獨」，她說「天然獨不是天然呆」，她和同齡友人都不支持台灣獨立建國運動，怕帶來戰爭。她直言賴政府處理兩岸關係「爛透了」，前總統馬英九、蔡英文都以國家穩定為優先，賴清德只懂對中強硬，對其他國家卻軟趴趴沒作為，她們都無法接受。