年輕世代怕戰爭 不支持台獨

聯合報／ 記者楊正海江婉儀／連線報導

雙北民眾對未來兩岸關係多數希望維持現狀，盼時間化解兩岸政治分歧，無論主張台灣獨立或推動統一，都非當前主流意見。

北市六十歲的余姓公務員說，父親那代是天然統，現在年輕人是天然獨，他這個中間世代則是「不統不獨、維持現狀」。如果非在統獨二選一，他笑稱：「我的屬性應是被賴總統歸類為雜質」。

46歲鄭先生：政府逼我們走鋼絲

四十六歲鄭姓水電維修人員說，美國對全世界打貿易戰，順美者予取予求、逆美者亡，很不合理，讓他逐漸產生兩岸應和平統一的想法。但當前賴政府對兩岸關係毫無作為，只會為反對而反對，「台灣人正被政府逼迫走在鋼絲上，一不小心就要摔死」。

28歲陳小姐：天然獨不是天然呆

新北市廿八歲陳姓女子從事資訊服務業，她的世代被歸類為「天然獨」，她說「天然獨不是天然呆」，她和同齡友人都不支持台灣獨立建國運動，怕帶來戰爭。她直言賴政府處理兩岸關係「爛透了」，前總統馬英九、蔡英文都以國家穩定為優先，賴清德只懂對中強硬，對其他國家卻軟趴趴沒作為，她們都無法接受。

不相信美方會派兵協防台灣 增至49%

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，六成六民眾主張台灣不應向美國或大陸任一方傾斜；如果兩岸發生軍事衝突，相信美國會派兵協防台灣的民眾由四成九降至四成一，覺得不會派兵協防者則由四成二增加到四成九；另有四成六不支持賴總統提出國防經費提高至ＧＤＰ百分之五。

國人認兩岸經貿關係處於競爭狀態 大降8百分點

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾持續認為兩岸軍事、政治與外交關係偏向敵對，三項指標都有超過五成的人認為關係敵對或緊張...

美中台博弈／美提台灣未定論 霧底洞謎團

就在中美馬德里會談前，美國在台灣的代表機構「美國在台協會」（ＡＩＴ）在美中台之間丟出了一枚炸彈，不具名的發言人在應媒體詢...

回應本報系民調 藍委：總統別再分化人民

針對本報民調結果，府院昨沒有回應；國民黨表示，賴清德總統歷經大罷免大失敗後仍無悔意，其剛愎自用只顧鬥爭，不顧民生，連綠營...

回應本報系民調 陸委會：兩岸緊張主因在中共

今年的和戰天平調查結果，對於賴清德總統處理兩岸關係的表現，滿意的受訪者僅有百分之廿六點二，遠低於不滿意的百分之六十三點四...

5成民眾擔憂台積電變美積電 西進就業、創業意願增加

關於台灣的前途，本報「兩岸關係年度大調查」顯示，今年約有五成民眾擔憂台積電變成美積電，此外，民眾有意西進就業或創業的比率...

